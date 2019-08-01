تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-01 14:38:56 مصرع شخص 35 عاما اصيب خلال زيارة لمصنع قرب طبريا |  2019-08-01 14:34:50 هولندا.. حظر النقاب والبرقع بالأماكن العامة اعتبارا من اليوم |  2019-08-01 14:29:08 سامي ابو شحادة من يافا في المقعد 13 بالقائمة المشتركة بعد انسحاب مازن غنايم |  2019-08-01 14:22:09 المغربية بشرى علمي تتوج بلقب ” مليحة العرب 2019 “ |  2019-08-01 13:23:38 مصرع طفلة من البلاد عمرها 7 سنوات بعد غرقها في بركة احد الفنادق في جزيرة كريت اليونانية |  2019-08-01 12:17:36 صور.. جولة في منزل رونالدو الجديد وقيمته 1.6 مليون دولار |  2019-08-01 12:09:59 ضبط اسلحة وذخيرة في شفاعمرو وعبلين واعتقال مشتبهين |  2019-08-01 12:05:21 عباس يقلد "صوت الأردن" عمر العبداللات "وسام الثقافة والعلوم والفنون" "مستوى التألق" |  2019-08-01 11:16:51 اعتقال 12 شابا من طرعان على خلفية شجار عنيف |  2019-08-01 11:15:21 60 ألف جنيه إسترليني- تكلفة إجازة كيت ووليام هذا الصيف! |  2019-08-01 10:54:48 انطلاق الإضراب في المختبرات الطبية في جميع أنحاء البلاد – موظفو المختبرات يحتجون ويحذرون من انهيارها‎ |  2019-08-01 10:32:32 مصرع كامل يوسف عيسى نجيدات 60 عاما واصابة اخر بحادث طرق مروع في البعينة نجيدات |  2019-08-01 10:21:22 استعدادات في السعودية لتحري هلال ذي الحجة وتحديد يوم العيد |  2019-08-01 10:07:30 وفد من جلجولية يقوم بواجب العزاء في الكعبية |  2019-08-01 10:05:13 اعتقال مشتبه اخر بالضلوع بجريمة قتل الشفاعمري سعيد حجيرات |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هولندا.. حظر النقاب والبرقع بالأماكن العامة اعتبارا من اليوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأ اليوم رسميا سريان قانون حظر النقاب والبرقع في المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية ووسائل النقل العامة في هولندا.



وورد في بيان عن وزارة الداخلية أنه "من الآن فصاعدا يحظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في مؤسسات التعليم، والمعاهد والمباني الحكومية، والمستشفيات ووسائل النقل العمومية" تحت طائلة غرامة مالية قدرها 150 يورو.


وأضافت الوزارة أنه "في هذه الأماكن، من المهم أن يعرف المرء وينظر إليه من أجل السلامة العامة والسير الحسن للخدمات".


وأكدت الوزارة أنه يحق لموظفي المدارس والمستشفيات والمعاهد والسائقين رفض استقبال مرتديات البرقع، كما يمكنهم الاتصال بالشرطة للتبليغ عن المخالفات من هذا النوع.


من جهتها، أعلنت العديد من المستشفيات في البلاد أنها "لن ترفض تقديم الرعاية لأي كان، مهما كان اللباس الذي يرتديه".


ويقول منتقدو القانون إن الحظر سيجعل من المستحيل على النساء المعنيات ممارسة حياتهن اليومية، وأن فرض الحظر سيكون مضيعة للمال.



يذكر أن الإحصاءات تفيد بوجود ما بين 200 إلى 400 امرأة متنقبة في هولندا من أصل 17 مليون نسمة يقطنون هذا البلد الأوروبي.
هولندا.. حظر النقاب والبرقع بالأماكن العامة اعتبارا من اليوم




كلمات متعلقة

هولندا.., حظر, النقاب, والبرقع, بالأماكن, العامة, اعتبارا, من, اليوم,

تابعونــا

صور - مخيم صيفي ترفيهي لأطفال من ذوي الاعاقة في غزة صور - مخيم صيفي ترفيهي لأطفال من ذوي الاعاقة في غزة 2019-08-01 | 13:34:25

لم تمنعهم الإعاقة الجسدية وبتر أطرافهم من ممارسة هواياتهم المختلفة في اللعب...

انطلاق الإضراب في المختبرات الطبية في جميع أنحاء البلاد – موظفو المختبرات يحتجون ويحذرون من انهيارها‎ انطلاق الإضراب في المختبرات الطبية في جميع أنحاء البلاد – موظفو المختبرات يحتجون ويحذرون من انهيارها‎ 2019-08-01 | 10:54:48

بدأ حوالي 3000 من عمال المختبرات الطبية ومختبرات صحة الجمهور في كافة ارجاء البلاد...

استعدادات في السعودية لتحري هلال ذي الحجة وتحديد يوم العيد استعدادات في السعودية لتحري هلال ذي الحجة وتحديد يوم العيد 2019-08-01 | 10:21:22

تستعد مساء اليوم الخميس، العديد من لجان استطلاع الأهلة في المملكة العربية...

نتيجة عملية حسابية بسيطة تثير انقساما عبر مواقع التواصل نتيجة عملية حسابية بسيطة تثير انقساما عبر مواقع التواصل 2019-08-01 | 09:13:16

تحولت معادلة رياضية، مؤخرا، إلى لغز "محير" بعدما انقسم مستخدمو المنصات الاجتماعية...

واشنطن تفرض عقوبات على وزير خارجية إيران جواد ظريف واشنطن تفرض عقوبات على وزير خارجية إيران جواد ظريف 2019-08-01 | 09:08:48

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تشمل...

فلسطيني في مجلس النواب الامريكي يقاطع كلمة الرئيس ترامب - ارجع إلى بيتك الفاسد , اجمع شمل عائلتي فلسطيني في مجلس النواب الامريكي يقاطع كلمة الرئيس ترامب - ارجع إلى بيتك الفاسد , اجمع شمل عائلتي 2019-08-01 | 09:06:25

قاطع عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، الأمريكي من أصول فلسطينية، إبراهيم...

أنباء عن مقتل حمزة بن لادن في عملية استخباراتية أمريكية أنباء عن مقتل حمزة بن لادن في عملية استخباراتية أمريكية 2019-08-01 | 06:47:28

: قال مسؤولون أمريكيون، اليوم ، إن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن...

اجتماع عسكري دولي بالبحرين لبحث تعزيز الامن بالمنطقة اجتماع عسكري دولي بالبحرين لبحث تعزيز الامن بالمنطقة 2019-08-01 | 00:00:17

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية الاربعاء عن استضافة "اجتماع عسكري دولي" لبحث سبل...

ملك الأردن لـ كوشنر: دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ملك الأردن لـ كوشنر: دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 2019-07-31 | 18:56:37

استقبل الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس...

ترامب ينوي الاعتراف بكيان فلسطيني وليس بدولة فلسطينية ترامب ينوي الاعتراف بكيان فلسطيني وليس بدولة فلسطينية 2019-07-31 | 14:30:57

انفردت صحيفة يديعوت احرونوت صباح اليوم بنشر نبأ مفاده ان الرئيس الأمريكي دونالد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احمد شتيوي ملاكم الناصرة يتألق بطولة ليتا الاوروبي الشاب انجاز مباريات فوز سخنين ابناء الدوحة اتحاد ابناء مباراة يستضيف هبوعيل كريات شمونة الاثنين مساء ستاد الدوحة خسارة سخنين بيتار القدس مباراة اتحاد ابناء اعتقال مشجع مفرقعات شجار الشرطة بيتح تكفاانتخابات رئاسة بلدية نتسيرت عيليت مشاركة عرب شكري عواوده انتخابات جت رئاسة عضوية اجواء انتخابية مجلس محلي المدرسة المعمدانية الناصرة الفوج ال 62 من طلابها تخريج الثانوية تخرج نتسيرت عيليت أهالي ام الفحم يغلقون الشارع بالاوساخ احتجاجا على تراكم النفايات رجل زوج زوجته رأسها ضربها على رأسها بشاكوش الجليل الغربي اعتقال الشرطة مستشفى نهارياالتحقيق موظف بارز كبار الموظفين مجلس محلي ساجورثانوية عرب الشبلي ام الغنم تخريج احتفال الفوج طلابها ال 22 مدرسة توثيق اطلاق نار فيديو شابين المكر ملثمان مسدس بندقية فيضانات غرق سيارات اغلاق شوارع مركز البلاد رعنانا هرتسليا امطار شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية احتراق سيارة شارع رئيسي مدينة عرابة اخماد نار حفرة صرف صحي سقوطها راسكو نتسيرت عيليت مستشفى سيارة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com