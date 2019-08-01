هولندا.., حظر, النقاب, والبرقع, بالأماكن, العامة, اعتبارا, من, اليوم,

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لم تمنعهم الإعاقة الجسدية وبتر أطرافهم من ممارسة هواياتهم المختلفة في اللعب...
بدأ حوالي 3000 من عمال المختبرات الطبية ومختبرات صحة الجمهور في كافة ارجاء البلاد...
تستعد مساء اليوم الخميس، العديد من لجان استطلاع الأهلة في المملكة العربية...
تحولت معادلة رياضية، مؤخرا، إلى لغز "محير" بعدما انقسم مستخدمو المنصات الاجتماعية...
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تشمل...
قاطع عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، الأمريكي من أصول فلسطينية، إبراهيم...
: قال مسؤولون أمريكيون، اليوم ، إن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن...
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية الاربعاء عن استضافة "اجتماع عسكري دولي" لبحث سبل...
استقبل الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس...
انفردت صحيفة يديعوت احرونوت صباح اليوم بنشر نبأ مفاده ان الرئيس الأمريكي دونالد...