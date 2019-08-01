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المغربية بشرى علمي تتوج بلقب ” مليحة العرب 2019 “



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في المسابقة التي اقيمت في ​كازينو لبنان​ بحضور حشد من الشخصيات الديبلوماسية و الاعلامية و الفنية والاجتماعية تمكنت المغربية ​بشرى علمي​ من حصولها على لقب ” مليحة العرب 2019 ” حيث نالت أعلى نسبة تصويت في المباراة الجمالية التي تنافست فيها فتيات من عدة بلدان عربية وهي : تونس و مصر و المغرب و الجزائر و سوريا و العراق.




بشرى كشفت عن مجموعة من المواهب في شخصيتها و اكدت ان التمثيل من الاهداف التي سوف تسعى للوصول اليها وقالت : أملك موهبة الصوت الجميل أيضاً لكن في المقابل اعطي التمثيل الاولوية في مشاريعي المستقبلية خصوصاً في مرحلة التأسيس للكيان المستقل بعيداً عن أي أخطاء من شأنها التأثير على عجلة أحلامي التي لا تعد ولا تحصى .

 و قد شكرت الملكة اللجنة التي نظمت هذا الحدث و اشارت الى انها تهدي فوزها لبلدها وقالت : أستغل المناسبة كي ابارك لجلالة الملك محمد السادس عيد أعتلاء العرش مع اطيب تمنيات الصحة و الخير و النهوض المستمر في المغرب الحبيب .



واعتبرت أن : المسؤولية كبيرة على عاتقي و سوف أعمل مع بعض المنظمات الانسانية و الاجتماعية العربية و الغربية لتطوير مشاريع تناهض العنف ضد المرأة ضمن مسار قانوني و توعي هادف , يعطي الانثى حقوقها بالعيش الكريم بعيداً عن أي تعدي ممكن ان يصادفها في يومياتها .




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