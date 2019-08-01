المغربية, بشرى, علمي, تتوج, بلقب, ”, مليحة, العرب, 2019, “,

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"لوريال باريس" تُصدر مسكارا جديدة اسمها Paradise Colors بألوان صيفية: أزرق وليلكي وبني....
لقيت طالبة بريطانية بجامعة كامبريدج مصرعها في مدغشقر بعد سقوطها من الطائرة، في...
نشر الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، صورة تجمعه بشقيقته،...
كشف تقرير الطب الشرعي المبدئي لجثة العروس التي قتلها زوجها في ليلة الصباحية...
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، أن الشرطة ألقت القبض على...
صدمة هزت المجتمع الروسي بعد مقتل مدونة شابة اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي...
أثار زفاف ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب الجدل بسبب فخامته وجمال المكان...
خضعت الفنانة التركية سونجول أودن الشهيرة بـ«نور» لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها...
شهدت محافظة المنوفية في مصر، جريمة مروعة راح ضحيتها عروس تبلغ من العمر 19 عامًا في...
أعفى مواطن زوج ابنته من تكاليف حفل الزفاف وذلك لتخفيف الأعباء المادية...