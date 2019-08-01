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رونالدو يعطي رأيه ليوفنتوس بشأن لوكاكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طلب كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، روميلو لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لتقرير صحفي إنجليزي.



فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، أن إدارة يوفنتوس استشارت كريستيانو بشأن التعاقد مع المهاجم البلجيكي، حيث منحهم النجم البرتغالي الضوء الأخضر.


وأفادت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، بأن يوفنتوس عرض على يونايتد باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني، مقابل لوكاكو.


لكن ما يعوق الصفقة هو عدم رغبة ديبالا في الانتقال لمانشستر يونايتد، وهو ما سيوضحه لإدارة يوفنتوس، بعد عودته من إجازته اليوم الخميس، وفقا للصحيفة.



وعلى النقيض، لا يمانع ماندزوكيتش في الرحيل إلى يونايتد، في ظل صعوبة مشاركته مع يوفنتوس حال انضمام مهاجم جديد، إلى جانب تفضيل ماوريسيو ساري، المدير الفني، لجونزالو هيجواين الذي دربه من قبل في نابولي وتشيلسي.




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