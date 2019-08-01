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أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة!



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يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون بطاقة الاعتماد البنكية "هكرتيس"، حيث يعرض عليهم حملات مغرية خلال شهري آب- أيلول ومن ضمنها:

   معرض الليغو: تذكرة زوجية لمعرض الليغو الأكبر في العالم بـ 98 ش.ج فقط 


زبائن مزراحي طفحوت الذين يدفعون بواسطة "هكرتيس" يتمتعون بتخفيض ضخم عند شراء تذكرة زوجية لمعرض الليغو الأكبر في العالم، حيث يدفعون 98 ش.ج فقط (بدل 278 ش.ج). 


ستكون الحملة سارية المفعول حتى 10/8/2019، ويمكن استغلالها من خلال تنزيل كود الامتياز الشخصي والدفع بواسطة "هكرتيس" من مزراحي طفحوت. يجب تسجيل الكود في موقع الإنترنت www.mizrahi-tefahot.co.il/Hacartis أو تسليمه عبر هاتف رقم 9066* أو في الصناديق عند طلب التذاكر.




مايومانا: مايومانا " Garge Six" تذكرة زوجية للعرض بـ 198 ش.ج فقط


 زبائن مزراحي طفحوت الذين يدفعون بواسطة "هكرتيس" يمكنهم الحصول على تخفيض ضخم عند شرائهم تذكرة زوجية للعرض أعلاه، حيث يدفعون 198 ش.ج فقط (بدل 338 ش.ج).


لاستغلال الحملة حتى 10/8/2019، يرجى الدخول الى موقع نادي الأعضاء في مزراحي طفحوت www.mizrahi-tefahot.co.il/Hacartis وتنزيل كود الامتياز وتسجيله في الموقع أو تسليمه عبر هاتف رقم 9066*.


متاحف حيفا: 1+1 على كل فعاليات الصيف في متاحف حيفا


لاستغلال الحملة يرجى الدخول الى موقع نادي الأعضاء في مزراحي طفحوت www.mizrahi-tefahot.co.il/Hacartis وتنزيل كود الامتياز وتسجيله في الموقع عند شراء التذاكر أو تسليمه عبر هاتف رقم 8023*. يتم الاستفادة من الحملة بواسطة إبراز كود الامتياز الشخصي والدفع بواسطة "هكرتيس" الخاص ببنك مزراحي طفحوت.

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