تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-01 14:38:56 مصرع شخص 35 عاما اصيب خلال زيارة لمصنع قرب طبريا |  2019-08-01 14:34:50 هولندا.. حظر النقاب والبرقع بالأماكن العامة اعتبارا من اليوم |  2019-08-01 14:29:08 سامي ابو شحادة من يافا في المقعد 13 بالقائمة المشتركة بعد انسحاب مازن غنايم |  2019-08-01 14:22:09 المغربية بشرى علمي تتوج بلقب ” مليحة العرب 2019 “ |  2019-08-01 13:23:38 مصرع طفلة من البلاد عمرها 7 سنوات بعد غرقها في بركة احد الفنادق في جزيرة كريت اليونانية |  2019-08-01 12:17:36 صور.. جولة في منزل رونالدو الجديد وقيمته 1.6 مليون دولار |  2019-08-01 12:09:59 ضبط اسلحة وذخيرة في شفاعمرو وعبلين واعتقال مشتبهين |  2019-08-01 12:05:21 عباس يقلد "صوت الأردن" عمر العبداللات "وسام الثقافة والعلوم والفنون" "مستوى التألق" |  2019-08-01 11:16:51 اعتقال 12 شابا من طرعان على خلفية شجار عنيف |  2019-08-01 11:15:21 60 ألف جنيه إسترليني- تكلفة إجازة كيت ووليام هذا الصيف! |  2019-08-01 10:54:48 انطلاق الإضراب في المختبرات الطبية في جميع أنحاء البلاد – موظفو المختبرات يحتجون ويحذرون من انهيارها‎ |  2019-08-01 10:32:32 مصرع كامل يوسف عيسى نجيدات 60 عاما واصابة اخر بحادث طرق مروع في البعينة نجيدات |  2019-08-01 10:21:22 استعدادات في السعودية لتحري هلال ذي الحجة وتحديد يوم العيد |  2019-08-01 10:07:30 وفد من جلجولية يقوم بواجب العزاء في الكعبية |  2019-08-01 10:05:13 اعتقال مشتبه اخر بالضلوع بجريمة قتل الشفاعمري سعيد حجيرات |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

امرأة تكتشف كنزا ثمينا ثانيا بواسطة كاشف المعادن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشفت معلمة مدرسة ابتدائية بمدينة بليكبول ببريطانيا، كنزا ذهبيا ثمينا ثانيا بواسطة جهاز كشف المعادن، تقدر قيمته بمبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني.



وأوضحت صحيفة East Anglian Daily Times، أن المعلمة ميشيل فال (53 سنة) زارت اسكتلندا برفقة زوجها عام 2018. تهوى هذه المرأة البحث عن الكنوز، لذلك قررت اختبار جهاز كشف المعادن على ساحل بحيرة لوموند. حيث عثرت في البداية على قطع معدنية عديدة مختلفة، من بينها خاتم من الذهب عليه شعار.


أخذت الخاتم إلى المتحف الوطني لإسكتلندا، ولكن بعد أشهر رفضت إدارته استلامه. اضطرت المرأة إلى عرضه على أحد معارفها المهتمين بالأشياء التاريخية العتيقة، الذي أخبرها أن الخاتم صنع أعوام 1640-1680 واستنادا إلى الشعار المرسوم عليه، يعود إلى عائلة نبيلة من مقاطعة سوفولك. ووفقا لتقديره سيكون بالإمكان بيعه في مزاد علني سيقام في شهر سبتمبر المقبل بحوالي 10 آلاف جنيه إسترليني.



تفيد صحيفة The Blackpool Gazette، بأن فال بدأت تهتم بالبحث عن الكنوز بواسطة جهاز كشف المعادن عندما اكتشفت أن هذه الوسيلة تساعدها في مكافحة نوبات الهلع التي تعاني منها، وقد اكتشفت في ديسمبر عام 2017  قطعة نقدية معدنية نادرة جدا بيعت في مزاد علني مقابل 40.8 ألف جنيه إسترليني.




كلمات متعلقة

امرأة, تكتشف, كنزا, ثمينا, ثانيا, بواسطة, كاشف, المعادن,

تابعونــا

كتب له عمر جديد.. طفل صيني يسقط من الطابق 6 كتب له عمر جديد.. طفل صيني يسقط من الطابق 6 2019-08-01 | 12:45:08

أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الصينية سقوط طفل من شرفة في الطابق...

صور - أماكن سياحية يقصدها أثرياء العالم! صور - أماكن سياحية يقصدها أثرياء العالم! 2019-08-01 | 11:15:18

نشر موقع "لايف" الروسي قائمة لأشهر الأماكن السياحية التي يقصدها أثرياء العالم،...

طائرة "بوينغ 777 إكس" الجديدة تمتلك أقوى محرك في العالم طائرة "بوينغ 777 إكس" الجديدة تمتلك أقوى محرك في العالم 2019-08-01 | 09:10:30

تواصل شركة "جنرال إلكتريك" للطيران، بناء طائرة "طيران الإمارات"، من طراز "بوينغ 777...

السعودية.. تحذير من مخاطر الزواج بأجنبيات! السعودية.. تحذير من مخاطر الزواج بأجنبيات! 2019-07-31 | 13:15:54

حذرت جمعية "أواصر" الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج السياح السعوديين من...

مصر..اكتشاف معبد عمره أكثر من 1000 عام تحت الماء مصر..اكتشاف معبد عمره أكثر من 1000 عام تحت الماء 2019-07-31 | 12:15:56

اكتشف علماء الاثار الذين يدرسون مدينة هرقليون القديمة الغارقة، أنقاض معبد وقطع...

رعب في مصر.. شاب يخرج أمه من قبرها بعد سنوات من موتها! رعب في مصر.. شاب يخرج أمه من قبرها بعد سنوات من موتها! 2019-07-31 | 10:45:41

أقدم شاب مصري في الـ22 من عمره على القيام بواقعة غريبة، شهدتها محافظة مطروح، حيث...

ماذا يحدث عندما ترتفع حرارة "آيفون"؟ ماذا يحدث عندما ترتفع حرارة "آيفون"؟ 2019-07-31 | 09:06:23

يشهد العالم خلال صيف 2019 درجات حرارة مرتفعة، كسرت الأرقام القياسية في العديد من...

امرأة "تؤدب" زوجها لأنه ينظر إلى النساء امرأة "تؤدب" زوجها لأنه ينظر إلى النساء 2019-07-30 | 19:00:39

أجلت رحلة الخطوط الجوية الأميركية بين ميامي ولوس أنجلوس بعدما ضربت سيدة غاضبة...

العلماء يكشفون أسباب الحر بأوروبا والبرد في روسيا العلماء يكشفون أسباب الحر بأوروبا والبرد في روسيا 2019-07-30 | 14:30:18

كشفت كبيرة الخبراء لهيئة الأرصاد الجوية في موسكو، تاتيانا بوزدنياكوفا، أسباب...

كيف تعثر على هاتفك المفقود؟ كيف تعثر على هاتفك المفقود؟ 2019-07-30 | 13:00:20

نشرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية بعض الطرق التي تمكننا من إيجاد الهاتف الذكي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع رجل حادث دهس قرب جسر الزرقاء شارع جثة العثور يحيى دملخيفسوطة تستعد استعدادات عيد الميلاد المجيد قرية اضاءة العيد ساحة الكنيسة مصرع شابة عرابة ارتفاع شاهق سقطت خطيرة ناريمان عمر دراوشة ياسين مسرح الميدان اعتراض حيفا ميزانيات اعتمادات تقليص بلدية حيفا قرار زيود علاء ام الفحم الخضيرة تنفيذ عملية طعن دهس ام الفحم مواطن من حيفا دعوى ضد الله عز وجل محكمة ابعاد القاضي يرفض طلبه اسلامية الحركة الشمالية عرابة اخراج القانون حظر مؤسساتها قرية عطلة صيفية يخرجون طلاب رياض الاطفال المرحلة الابتدائية العام الدراسي نتقاسم السلام للرسم مسابقة الليونز نادي الناصرة رعاية عيلبون ذكرى مجزرة احياء مسيرة اهالي اصابة طفل سقط من ارتفاع في الطيرة نقل الى المستشفى الشرطة تحقق سليم رضى مصرع مجد شمس انقلاب تراكتور كرم تفاح حادث عمل احتراق اضرام النار 3 سيارات قرية وادي سلامة البطوف اضرار دون اصابات اطفاء تامر نفار مشاركة واسعة حفل افلام حيفا الغاء ميري ريغيف اتهام رجل شخص المغار قرية لائحة المحكمة حيفا عكا انتحال شخصية موظف شاباك خداع 100 مبلغ الف شيكل محكمة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com