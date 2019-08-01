صور - مخيم صيفي ترفيهي لأطفال من ذوي الاعاقة في غزة

لم تمنعهم الإعاقة الجسدية وبتر أطرافهم من ممارسة هواياتهم المختلفة في اللعب واللهو والسباحة، كباقي الأطفال في المجتمع، رغم قلة الإمكانيات والحصار المفروض على قطاع غزة، منذ أكثر من اثني عشر عاماً.

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ثلاثة وخمسون طفلا بترت أطرافهم بفعل الحرب على قطاع غزة وبعضهم يعاني من تشوهات خلقية انضموا إلى مخيم صيفي ترفيهي، تحت عنوان "مخيم القدرة"، هو الأول على مستوى فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة مدربين دوليين.