مصرع, طفلة, من, البلاد, عمرها, 7, سنوات, بعد, غرقها, في, بركة, احد, الفنادق, في, جزيرة, كريت, اليونانية,

وكانت الطفلة تقضي عطلة الصيف مع عائلتها في شمال جزيرة الكريت.,علم مراسلنا ان القنصلية الإسرائيلية في أثينا تساعد العائلة على نقل نعش الطفلة الى البلاد.

لقيت طفلة 7 سنوات من البلاد , مصرعها اليوم الخميس غرقا في احد فنادق اليونان .

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