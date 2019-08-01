مصرع, طفلة, من, البلاد, عمرها, 7, سنوات, بعد, غرقها, في, بركة, احد, الفنادق, في, جزيرة, كريت, اليونانية,

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لقي شخص يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه اليوم الخميس اثر تعرضه لاصابة خلال زيارة له في...
تم انتخاب الناشط سامي ابو شحادة ابن مدينة يافة ليكون في المقعد ال 13 في القائمة...
اعتقلت شرطة شفاعمرو خلال حملة تفتيش في شفاعمرو و عبلين 9 مشتبهين بحيازة اسلحة...
اعتقلت شرطة كفركنا ليلة امس الاربعاء 12 شابا من قرية طرعان بشبهة الضلوع في شجار...
لقي كامل يوسف عيسى نجيدات 60 عاما مصرعه واصيب شخص اخر بجراح متفاوته جراء تعرضهما...
وصل مساء أمس الأربعاء وفد من أهالي قرية جلجولية الى بيت العزاء في عرب الكعبية...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار التحقيق في...
أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة جنود اسرائيليين...
في قرية اللقية في النقب أعلِن عن يوم حداد اليوم الخميس غداة جريمة قتل سليمان...
اليوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء حارة بشكل واضح...