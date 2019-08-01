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مصرع طفلة من البلاد عمرها 7 سنوات بعد غرقها في بركة احد الفنادق في جزيرة كريت اليونانية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقيت  طفلة 7 سنوات من البلاد  , مصرعها اليوم الخميس غرقا في احد فنادق اليونان . 


وكانت الطفلة تقضي عطلة الصيف مع عائلتها في شمال جزيرة الكريت.


,علم مراسلنا  ان القنصلية الإسرائيلية في أثينا تساعد العائلة على نقل نعش الطفلة الى البلاد.


صورة توضيحية - afp




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