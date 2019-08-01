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كتب له عمر جديد.. طفل صيني يسقط من الطابق 6



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الصينية سقوط طفل من شرفة في الطابق السادس.



تمكن الأهالي من إنقاذ الطفل بمساعدة غطاء من القماش، وسقط الطفل عليه، ولم يصب بأذى. وذكرت شاهدة عيان أنها سمعت صراخا بأن هناك طفلا معلقا من الشرفة، فما كان منها إلا أن جاءت بالغطاء وساعدها المارة في انتظار الطفل الذي سقط لحسن الحظ وسط ذلك الغطاء الذي أمسكه الجميع من الأطراف.




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