اليكم, اهم, فوائد, الشمام,

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يعتبر الموز من أكثر الفواكه شعبية على مستوى العالم، ويلجأ إليه الكثيرون كوجبة...
حذر الأطباء من أن الأرصفة يمكن أن تصبح ساخنة بدرجة تكفي لحرق اللحم البشري خلال...
كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة ديلاوير في الولايات المتحدة الأميركية عن...
حذر باحثون من أن النساء المصابات بداء السكري من النوع الثاني يواجهن مخاطر أكبر...
تعمل مجموعة من علماء الطب في الولايات المتحدة على تطوير طرق عدة لاستخدام النباتات...
أشارت أبحاث حديثة إلى أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض...
يبعث النعناع عند قضم اوراقه أو تناول علكة بنكهته، على الشعور ببرودة في الفم، ذلك...
أكدت منظمة الصحة العالمية أن السجائر الإلكترونية وأجهزة تسخين التبغ لا تساعد في...
يعاني الكثيرون من التوتر في الصباح عند الاستعداد للتوجه إلى العمل، وغالباً ما...
تمثل النوبة القلبية أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى الموت المفاجئ، وتحدث بسبب توقف...