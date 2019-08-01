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اليكم اهم فوائد الشمام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تفيد خبيرة التغذية لودميلا بابيتش، بأن تناول البطيخ الأصفر له تأثيرات صحية إيجابية، فهو يحسن حالة الكلى وله مفعول مدر ما يخفف الوذمة (الورم الناتج عن تراكم السوائل في الجسم).



وتشير الخبيرة، إلى أن البطيخ يغذي الخلايا بالرطوبة اللازمة والعناصر المعدنية المفيدة، إضافة إلى أنه مدر خفيف للبول، ما يساعد على إخراج السوائل الزائدة من أنسجة الجسم. علاوة على هذا يعيد التوازن الحمضي- المائي في الجسم.


وتضيف بابيتش أن أفضل وسيلة للتخلص من السوائل الزائدة في الجسم هي تناول بذور البطيخ الأصفر، حيث "توضع بذور البطيخ في ماء دافئ مغلي عدة أيام، بعد ذلك يمكن تناول هذا الماء عدة مرات في اليوم، تعتبر هذه الطريقة وسيلة فعالة جدا لـ "غسل" الكلى، والتخلص من السوائل الزائدة".




علاوة على هذا، يؤثر تناول البطيخ إيجابيا في عمل الكبد والمرارة ويمنع تكون الحصى فيها. كما أن البطيخ مضاد طبيعي للاكتئاب، ويساعد على تخفيف التوترات النفسية والتهيج. وتؤثر الفيتامينات والعناصر المعدنية الموجودة في البطيخ إيجابيا في الجهاز العصبي. وتقول "لا يقل مفعول البطيخ في تحسين المزاج عن مفعول الشوكولاتة والموز، لأنه بعد بضع دقائق من تناوله يرتفع مستوى هرمون السعادة "سيروتونين" في الجسم".


تنصح خبيرة التغذية بتناول البطيخ الصفر بعد مضي 1,5 ساعة على تناول وجبة الطعام، وعدم تناوله مع مادة غذائية أخرى وبصورة خاصة مع الحليب ومنتجات الألبان والمشروبات المحلاة والمعجنات.




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