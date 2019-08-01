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زيدان يعلن موقفه من غاريث بيل والغولف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه لن يتدخل في الحياة الشخصية للاعبه الويلزي غاريث بيل، وذلك بعد انتشار صورة لبيل وهو يمارس رياضة الغولف.



وانتشرت صورة لبيل وهو يمارس رياضة الغولف في نفس اليوم الذي خسر فيه فريقه ريال مدريد أمام توتنهام الإنجليزي في بطولة كأس أودي بألمانيا.


وقال زيدان عقب فوز ريال مدريد 5-3 على فنربخشة التركي الأربعاء في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة أودي الودية: "هل أشعر بالضيق من موقف بيل؟ لا أعرف؟ أنا هنا مع اللاعبين ولن أتحدث معكم عن هذا، كنت أتمنى لو كان يتدرب، سنرى عندما نعود إلى مدريد، ولكنني لن أمنع أحدهم من القيام بشيء ما".


وأضاف: "على كل شخص أن يضطلع بمسؤولياته وسنرى ما قام به عندما نعود إلى مدريد، لن أتدخل في حياة بيل الشخصية، لا أعرف إذا كان هذا قلة احترام، لن تقحموني في موقف لا أرغب فيه، لن أجيب بأكثر من ذلك".




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