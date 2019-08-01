زيدان, يعلن, موقفه, من, غاريث, بيل, والغولف,

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عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إمبراطوريته العقارية التي تبلغ...
يعود الأرجنتيني باولو ديبالا إلى تورينو، غدًا الخميس، بعد قضاء إجازته، استعدادًا...
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد في الانتقال المحتمل...
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