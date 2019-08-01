شاهدوا.., “يا, مرايتي”, لإليسا, بصوت, رويدا, عطية,

بمقابلة أجراها الإعلامي جو بو غزالي مع الفنانة السورية رويدا عطية، وبسؤال طرحه عليها لأي شخصية فنية تحب أن تستمع دائما، قالت عطية إنها تحب الفنانة إليسا والفنان ناصيف زيتون.

لمين بتسمعي من الفنانين و صوت مين بتحبي؟وقد عبّرت عطية عن حبها الكبير لإليسا من خلال تأديتها لأغنية “يا مرايتي” التي أطلقتها إليسا عام 2014.بدورها إليسا شاركت هذا المقطع على صفحتها الخاصة عبر تويتر.