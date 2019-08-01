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ضبط اسلحة وذخيرة في شفاعمرو وعبلين واعتقال مشتبهين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة شفاعمرو خلال حملة تفتيش في شفاعمرو و عبلين 9 مشتبهين بحيازة اسلحة وذخيرة بشكل غير قانوني والإعتداء على أفراد الشرطة. 



واشارت الشرطة انها قامت بحملة تفتيش واسعة النطاق في مدينة شفاعمرو وقرية عبلين تم خلالها ضبط اسلحة وذخيرة على اختلاف انواعها .

وستطلب الشرطة من المحكمة النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .




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