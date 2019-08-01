تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-01 12:17:36 صور.. جولة في منزل رونالدو الجديد وقيمته 1.6 مليون دولار |  2019-08-01 12:09:59 ضبط اسلحة وذخيرة في شفاعمرو وعبلين واعتقال مشتبهين |  2019-08-01 12:05:21 عباس يقلد "صوت الأردن" عمر العبداللات "وسام الثقافة والعلوم والفنون" "مستوى التألق" |  2019-08-01 11:16:51 اعتقال 12 شابا من طرعان على خلفية شجار عنيف |  2019-08-01 11:15:21 60 ألف جنيه إسترليني- تكلفة إجازة كيت ووليام هذا الصيف! |  2019-08-01 10:54:48 انطلاق الإضراب في المختبرات الطبية في جميع أنحاء البلاد – موظفو المختبرات يحتجون ويحذرون من انهيارها‎ |  2019-08-01 10:32:32 مصرع كامل يوسف عيسى نجيدات 60 عاما واصابة اخر بحادث طرق مروع في البعينة نجيدات |  2019-08-01 10:21:22 استعدادات في السعودية لتحري هلال ذي الحجة وتحديد يوم العيد |  2019-08-01 10:07:30 وفد من جلجولية يقوم بواجب العزاء في الكعبية |  2019-08-01 10:05:13 اعتقال مشتبه اخر بالضلوع بجريمة قتل الشفاعمري سعيد حجيرات |  2019-08-01 09:13:16 نتيجة عملية حسابية بسيطة تثير انقساما عبر مواقع التواصل |  2019-08-01 09:12:13 مقتل فلسطيني وإصابة جنود إسرائيليين على حدود غزة |  2019-08-01 09:08:48 واشنطن تفرض عقوبات على وزير خارجية إيران جواد ظريف |  2019-08-01 09:06:25 فلسطيني في مجلس النواب الامريكي يقاطع كلمة الرئيس ترامب - ارجع إلى بيتك الفاسد , اجمع شمل عائلتي |  2019-08-01 09:05:30 الأمير علي بن الحسين ينشر صورة مع شقيقته هيا |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عباس يقلد "صوت الأردن" عمر العبداللات "وسام الثقافة والعلوم والفنون" "مستوى التألق"



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى التألق"، وذلك خلال استقبال سيادته بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، وسفير الأردن لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، وشقيق الفنان أحمد العبداللات‪.



ومنح سيادته، الفنان الأردني العبداللات، "وسام الثقافة والعلوم والفنون" تقديراً لدوره المتميز في إثراء الفن العربي وإعطائه روحاً ثقافية وتراثية، وإسهامه الملموس ضمن مشروعه الغنائي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال‪.


وعقب التكريم، قال عمر العبداللات لتلفزيون فلسطين ووكالة "وفا" الفلسطينية، "إن هذا التكريم فخر لي كفنان أردني وفلسطيني وعربي، من رئيس أفتخر أنني تشرفت بلقائه وتكريمه لي"، وأضاف: "فلسطين والأردن كانتا على الدوام، وستبقيان بلداً واحداً وشعباً واحداً، وأنا أفتخر بانتمائي لفلسطين كما أنتمي للأردن، وإن شاء الله ربنا يحفظ فلسطين وشعبها ورئيسها فخامة الرئيس محمود".


كما أعرب "صوت الأردن" عبر حساباته المتنوعة في وسائل التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة به، قائلاً: "وسام أفتخر به يجمع محبة شعبين بثقافتهم وفنونهم وحياتهم، شكراً للرئيس الفلسطيني محمد عباس على هذا التكريم الذي سيبقى عالقاً في صدري ما حييت".




كلمات متعلقة

عباس, يقلد, "صوت, الأردن", عمر, العبداللات, "وسام, الثقافة, والعلوم, والفنون", "مستوى, التألق",

تابعونــا

أحمد الفيشاوي يتغلب على حزنه على رحيل والده.. صورة أحمد الفيشاوي يتغلب على حزنه على رحيل والده.. صورة 2019-07-31 | 13:15:03

استطاع الفنان المصري أحمد الفيشاوي، التغلب على أحزانه على رحيل والده الفنان...

فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها.. وتشعل الأجواء بوصلة رقص فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها.. وتشعل الأجواء بوصلة رقص 2019-07-31 | 10:45:36

احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلادها في حفل صغير، حضره زوجها الفنان...

إيمان العاصي بإطلالة جرئية مع ابنتها في حمام السباحة إيمان العاصي بإطلالة جرئية مع ابنتها في حمام السباحة 2019-07-31 | 09:19:14

نشرت ريتاج، ابنة الفنانة إيمان العاصي، صورة لها برفقة والدتها الفنانة إيمان...

أحلام تثير قلق الجمهور حول الحالة الصحية لفجر السعيد أحلام تثير قلق الجمهور حول الحالة الصحية لفجر السعيد 2019-07-30 | 17:00:17

نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة...

صور .. جيزيل ثاكرال المُلقبة بـ كيم كارداشيان الهند صور .. جيزيل ثاكرال المُلقبة بـ كيم كارداشيان الهند 2019-07-30 | 15:50:58

لم تكسب ​الهند​ية ​جيزيل ثاكرال​، شهرتها من مشاراكاتها المتواضعة في الأفلام...

محامي طليقة وائل كفوري: الحديث عن تسويات مالية محض إفتراء محامي طليقة وائل كفوري: الحديث عن تسويات مالية محض إفتراء 2019-07-30 | 14:30:10

لا تزال المواجهة القضائية بين الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ وطليقته السيدة...

جيني إسبر بطلّة براقة تسرق الأنظار من عروس ليلة زفافها جيني إسبر بطلّة براقة تسرق الأنظار من عروس ليلة زفافها 2019-07-30 | 13:00:50

لبت الفنانة السورية جيني إسبر دعوى أحد أصدقائها لحضور حفل زفاف في مدينة اللاذقية،...

دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها! دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها! 2019-07-30 | 11:45:52

استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة سيارتها الجديدة الباهظة الثمن التي تلقتها...

سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة " حب حب " سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة " حب حب " 2019-07-29 | 19:32:52

أطلق الفنان سامو زين أحدث أعمال الفنية، فيديو كليب أغنيته الجديدة " حب حب " وذلك...

نائب أردني يهاجم ديانا كرزون بسبب فستانها في جرش: نائب أردني يهاجم ديانا كرزون بسبب فستانها في جرش: 2019-07-29 | 16:00:03

هاجم اليوم النائب الاردني ​صالح العرموطي​ الفنانة ​ديانا كرزون​ دون ان يسميها،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بلدية الناصرة اجتماع العنف تظاهرة رفع شعارات علي سلام شرطة المدينة طارئ جلسة مكافحة مانشسترسيتيبث مباشرمباشر يلا كورة اون لاينمشاهدة مباراةعكا لقاء معايدة لابناء الطائفة المسيحية عيد الفصح المجيد مدينة وجهاء مسلمين دروز بهائين النقب هدم بيت أب طفلة مريضة صحية المحكمة اسرائيل غير المعترف بها البقيعةاحتراق حريق بيت قرية عسفيا اطفاء دون اصابات لم يبلغ اضرار جسيمة اخماد قداس جناز السيد المسيح مشاركة واسعة الرامه قرية شفيق كبها كفر قرع لا تقتلوه مرتين تظاهرة مطالبة محاكمة القتله المجرمين المغني الفنان عامان سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء رقاد العذراء كنيسة اعتقال قاصران يهوديان شعارات عنصرية معادية مسيحية مار يوسف الناصرة تخريج الفوج ال 64 من طلابها احتفال اهالي تخرج مدرسة ثانوية كحيل هدى ابو سراري تمديد اعتقال شقيق المرحومة ام 4 اطفال يافا بشبهة قتلها عضلات رونالدو زيادة حجم كريستيانو مستواه تراجع عامل شاب طرعان موز افعى سامة جذع شجرة زواحف عثور تدشين شارع 6 مقطع مفترق عميعاد جولاني مسكنة بدون اشارات ضوئية مسنين نصب احتيال عصابة عدد افراد من شلومي مبالغ تحرز مصادرة مياه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com