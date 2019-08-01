يشرفنا حضوركم - افتتاح فرع شركة مينيسو الاول في المجتمع العربي في الناصرة - بيج فاشن

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لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو 2019-07-30 | 11:39:25 مدير المركز الطبي بادي بوريا وصل للقاء تعارف مع رئيس بلدية شفاعمرو , السيد عرسان...

لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو 2019-07-30 | 11:39:25 مدير المركز الطبي بادي بوريا وصل للقاء تعارف مع رئيس بلدية شفاعمرو , السيد عرسان...

احتفال – هبنينيج الرضاعة الطبيعية بمناسبة اسبوع الرضاعة العالمي‎ 2019-07-30 | 11:11:43 شاركت حوالي 70 امرأة من جميع أنحاء المنطقة في احتفال للرضاعة الطبيعية الذي نظم...

ام الفحم - مشاركة واسعة في افتتاح فرع شبكة ximi العالمية 2019-07-26 | 11:17:01 بمشاركة واسuة افتتح مساء يوم امس الخميس في مجمع السيفين بمدينة ام الفحم فرع شبكة...

قسم الغدد الصمّاء في كلاليت في المركز الطبي زفولون يعرض أبحاثًا هامّة في مؤتمرين دوليين كبيرين 2019-07-25 | 13:05:19 عرض د. عدنان زينة، مدير قسم الغدد الصمّاء والأيض في المركز الطبي زفولون، أبحاثًا...

بسكوت حبوب يحتوي على 4 مركبات فقط! 2019-07-24 | 13:15:28 مجموعة بسكوت جديدة في السوق:+ PRO, تشمل 5 منتجات: كعك قمح كامل وعدس أسود, كعك قمح كامل...

100 متطوّع حققوا أمنيات 2019-07-25 | 10:03:51 25 طفلًا مريضًا بأمراض مميتة بواسطة جمعية “ميك اي ويش” وفندق الريتز...

مجوهرات PANDORA تطرح مجموعة جديدة واحتفالية 2019-07-24 | 11:47:10 بمناسبة عرض ديزني لفيلم "THE LION KING" مجوهرات PANDORA تطرح مجموعة جديدة واحتفالية تعرض...

مجموعة لاﭘـيدوت في حفل ولقاء مميز لعرض منتجاتها 2019-07-23 | 10:15:27 استضاف مطعم " لوكاندة " في فندق رمادا في مدينة الناصرة مؤتمرا صحفيا لعرض منتجات...