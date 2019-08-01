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اعتقال 12 شابا من طرعان على خلفية شجار عنيف



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اعتقلت شرطة كفركنا ليلة امس الاربعاء  12 شابا من قرية طرعان بشبهة الضلوع في شجار عنيف وقع ليلة أمس قرب مسجد في الحي الغربي للقرية.



وخلال الشجار تم التراشق بالحجارة مما اسفر عن اصابات طفيفة واضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة .


وستطلب الشرطة من المحكمة في الناصرة اليوم تمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم 




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