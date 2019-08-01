اعتقال, 12, شابا, من, طرعان, على, خلفية, شجار, عنيف,

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اعتقلت شرطة شفاعمرو خلال حملة تفتيش في شفاعمرو و عبلين 9 مشتبهين بحيازة اسلحة...
لقي كامل يوسف عيسى نجيدات 60 عاما مصرعه واصيب شخص اخر بجراح متفاوته جراء تعرضهما...
وصل مساء أمس الأربعاء وفد من أهالي قرية جلجولية الى بيت العزاء في عرب الكعبية...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار التحقيق في...
أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة جنود اسرائيليين...
في قرية اللقية في النقب أعلِن عن يوم حداد اليوم الخميس غداة جريمة قتل سليمان...
اليوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء حارة بشكل واضح...
لقي شاب يبلغ من العمر 35 عاماً مصرعه مساء الاربعاء باطلاق نار في مدينة هرتسليا...
قام النواب عايدة توما – سليمان وعوفر كسيف (الجبهة) بزيارة تضامنية إلى مكاتب منظمة...
لقي رجل وزجته مصرعهما باطلاق نار ببلدة اللقية بالنقب. وجاء في بيان صادر عن نجمة...