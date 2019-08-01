60, ألف, جنيه, إسترليني-, تكلفة, إجازة, كيت, ووليام, هذا, الصيف!,

تستعد ​العائلة المالكة​ خلال فصل الصيف، لقضاء إجازة سنوية ممتعة، وتحديدًا أسرة ​الأمير وليام​، حيث اصطحب أسرته في رحلة إلى جزر الكاريبي بعيدًا عن الضغوط في ​بريطانيا​.

وسافر الأمير وليام و​كيت ميدلتون​ مع الأطفال الثلاثة إلى جزيرة موستيك في البحر الكاريبي لمدة أسبوعين، الأمر الذي كلف العائلة 60 ألف جنيه إسترليني تقريبًا. حيث قاموا باستئجار فيلا فاخرة بتكلفة 27 ألف جنيه إسترليني للأسبوع الواحد، تتضمن حمام سباحة كبير بطول 60 قدمًا بجانب إطلالة من الجهة الأخرى على البحر. ووفرت الفيلا قدر كبير من الخصوصية للعائلة المالكة مع وجود حديقة خاصة كما تم تجهيز غرف للأطفال مع سلة على شكل فيل للغسيل ورسومات لأسماك ودلافين على الحائط وأسرة مزدوجة.ورافق العائلة المالكة في هذه الرحلة خادم شخصي بجانب طهاة لتوفير الراحة والأمان للأسرة خلال الإجازة الصيفية حيث تم تقديم الأطباق المفضلة لهم مثل الجمبري المشوية وجراد البحر المشوي.وتعود ملكية الفيلا حديثة البناء لصديق الأمير وليام، أندرو دن، وتم تجهيزها لاستقبال العائلة المالكة خاصة مع وجود الأطفال برفقتهم، خاصة وأن جزيرة موستيك جزيرة خاصة لا يُسمح لأي شخص بدخولها.وتجدر الاشارة الى أن جزيرة موستيك هي جزيرة معزولة بدرجة كبيرة وتتمتع بحماية قوات خاصة لذلك كانت مكان مناسب لأسرة كيت ووليام، الجزيرة كانت قد استقبلت من قبل ميك جاغر وعارضة الأزياء كارا ديليفين.