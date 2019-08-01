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ديبالا يرفض الانتقال لمانشستر يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعود الأرجنتيني باولو ديبالا إلى تورينو، غدًا الخميس، بعد قضاء إجازته، استعدادًا للانضمام إلى زملائه في صفوف يوفنتوس، لاستكمال الاستعدادات للموسم الجديد.



ومن المتوقع أن يجتمع ديبالا مع إدارة يوفنتوس، والمدير الفني ماوريسيو ساري، للحديث عن انتقاله المحتمل إلى مانشستر يونايتد، والذي من المفترض أن يتم من خلال صفقة تبادلية يرحل على إثرها روميلو لوكاكاو مهاجم الشياطين الحمر إلى البيانكونيري.


وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ديبالا لن يعطي موافقته على هذه الخطوة، بل على العكس، سيعلن رغبته بالبقاء في النادي، لأنه يريد أن يكون جزءًا من المشروع الجديد تحت قيادة ساري.


وسيطلب ديبالا من ساري دعمه في حربه المحتملة مع إدارة النادي، حيث ترغب في الإطاحة به مقابل ضم لوكاكو، الأمر الذي لا يرضي النجم الأرجنتيني.


وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ديبالا غير مقتنع بمشروع الشياطين الحمر، سواء من الناحية الفنية أو الاقتصادية.


ومن المتوقع أن يصل خورخي أنطون وكيل ديبالا، إلى تورينو، غدًا أو بعد غدٍ، للاجتماع مع إدارة يوفنتوس، لحسم تلك القضية.




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