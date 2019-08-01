مصرع, كامل, يوسف, عيسى, نجيدات, 60, عاما, واصابة, اخر, بحادث, طرق, مروع, في, البعينة, نجيدات,

لقي كامل يوسف عيسى نجيدات 60 عاما مصرعه واصيب شخص اخر بجراح متفاوته جراء تعرضهما لحادث طرق مروع بين سيارتين في الحي الجنوبي لبلدة البعينة نجيدات .

وتم نقل المصاب الى المستشفى بعد تخليصه من داخل السيارة وسط عمليات انعاش الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه فيما نقل المصاب الاخر للمستشفى لاستكمال علاجه .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.وجاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي: عملت طواقم اطفاء وانقاذ صباح اليوم الخميس على معالجة حادث طرق مروع وقع في بلدة البعينة بين سيارتين.رجال الاطفاء والانقاذ عملوا على تخليص عالق من احدى السيارتين باستخدام معدات خاصة، ومن ثم احيل لتلقي العلاج الطبي هناك توفي متأثرا بجراحه ، الى جانب مصاب اخر في الحادث.