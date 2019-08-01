استعدادات, في, السعودية, لتحري, هلال, ذي, الحجة, وتحديد, يوم, العيد,

تستعد مساء اليوم الخميس، العديد من لجان استطلاع الأهلة في المملكة العربية السعودية لرصد هلال شهر ذي الحجة.

وينتظر المسلمون في شتى بقاع الأرض إعلان المحكمة العليا بالسعودية عن هذه النتيجة لتحديد يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.ودعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440.وطالبت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".فيما أكدت مراكز فلكية أن الحسابات التي أجراها العلماء أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة القادم الموافق 2 أغسطس/أب، وعليه فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس.