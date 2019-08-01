تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-01 12:17:36 صور.. جولة في منزل رونالدو الجديد وقيمته 1.6 مليون دولار |  2019-08-01 12:09:59 ضبط اسلحة وذخيرة في شفاعمرو وعبلين واعتقال مشتبهين |  2019-08-01 12:05:21 عباس يقلد "صوت الأردن" عمر العبداللات "وسام الثقافة والعلوم والفنون" "مستوى التألق" |  2019-08-01 11:16:51 اعتقال 12 شابا من طرعان على خلفية شجار عنيف |  2019-08-01 11:15:21 60 ألف جنيه إسترليني- تكلفة إجازة كيت ووليام هذا الصيف! |  2019-08-01 10:54:48 انطلاق الإضراب في المختبرات الطبية في جميع أنحاء البلاد – موظفو المختبرات يحتجون ويحذرون من انهيارها‎ |  2019-08-01 10:32:32 مصرع كامل يوسف عيسى نجيدات 60 عاما واصابة اخر بحادث طرق مروع في البعينة نجيدات |  2019-08-01 10:21:22 استعدادات في السعودية لتحري هلال ذي الحجة وتحديد يوم العيد |  2019-08-01 10:07:30 وفد من جلجولية يقوم بواجب العزاء في الكعبية |  2019-08-01 10:05:13 اعتقال مشتبه اخر بالضلوع بجريمة قتل الشفاعمري سعيد حجيرات |  2019-08-01 09:13:16 نتيجة عملية حسابية بسيطة تثير انقساما عبر مواقع التواصل |  2019-08-01 09:12:13 مقتل فلسطيني وإصابة جنود إسرائيليين على حدود غزة |  2019-08-01 09:08:48 واشنطن تفرض عقوبات على وزير خارجية إيران جواد ظريف |  2019-08-01 09:06:25 فلسطيني في مجلس النواب الامريكي يقاطع كلمة الرئيس ترامب - ارجع إلى بيتك الفاسد , اجمع شمل عائلتي |  2019-08-01 09:05:30 الأمير علي بن الحسين ينشر صورة مع شقيقته هيا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

استعدادات في السعودية لتحري هلال ذي الحجة وتحديد يوم العيد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تستعد مساء اليوم الخميس، العديد من لجان استطلاع الأهلة في المملكة العربية السعودية لرصد هلال شهر ذي الحجة.



وينتظر المسلمون في شتى بقاع الأرض إعلان المحكمة العليا بالسعودية عن هذه النتيجة لتحديد يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.


ودعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440.


وطالبت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".


فيما أكدت مراكز فلكية أن الحسابات التي أجراها العلماء أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة القادم الموافق 2 أغسطس/أب، وعليه فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس.




كلمات متعلقة

استعدادات, في, السعودية, لتحري, هلال, ذي, الحجة, وتحديد, يوم, العيد,

تابعونــا

انطلاق الإضراب في المختبرات الطبية في جميع أنحاء البلاد – موظفو المختبرات يحتجون ويحذرون من انهيارها‎ انطلاق الإضراب في المختبرات الطبية في جميع أنحاء البلاد – موظفو المختبرات يحتجون ويحذرون من انهيارها‎ 2019-08-01 | 10:54:48

بدأ حوالي 3000 من عمال المختبرات الطبية ومختبرات صحة الجمهور في كافة ارجاء البلاد...

نتيجة عملية حسابية بسيطة تثير انقساما عبر مواقع التواصل نتيجة عملية حسابية بسيطة تثير انقساما عبر مواقع التواصل 2019-08-01 | 09:13:16

تحولت معادلة رياضية، مؤخرا، إلى لغز "محير" بعدما انقسم مستخدمو المنصات الاجتماعية...

واشنطن تفرض عقوبات على وزير خارجية إيران جواد ظريف واشنطن تفرض عقوبات على وزير خارجية إيران جواد ظريف 2019-08-01 | 09:08:48

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تشمل...

فلسطيني في مجلس النواب الامريكي يقاطع كلمة الرئيس ترامب - ارجع إلى بيتك الفاسد , اجمع شمل عائلتي فلسطيني في مجلس النواب الامريكي يقاطع كلمة الرئيس ترامب - ارجع إلى بيتك الفاسد , اجمع شمل عائلتي 2019-08-01 | 09:06:25

قاطع عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، الأمريكي من أصول فلسطينية، إبراهيم...

أنباء عن مقتل حمزة بن لادن في عملية استخباراتية أمريكية أنباء عن مقتل حمزة بن لادن في عملية استخباراتية أمريكية 2019-08-01 | 06:47:28

: قال مسؤولون أمريكيون، اليوم ، إن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن...

اجتماع عسكري دولي بالبحرين لبحث تعزيز الامن بالمنطقة اجتماع عسكري دولي بالبحرين لبحث تعزيز الامن بالمنطقة 2019-08-01 | 00:00:17

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية الاربعاء عن استضافة "اجتماع عسكري دولي" لبحث سبل...

ملك الأردن لـ كوشنر: دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ملك الأردن لـ كوشنر: دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 2019-07-31 | 18:56:37

استقبل الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس...

ترامب ينوي الاعتراف بكيان فلسطيني وليس بدولة فلسطينية ترامب ينوي الاعتراف بكيان فلسطيني وليس بدولة فلسطينية 2019-07-31 | 14:30:57

انفردت صحيفة يديعوت احرونوت صباح اليوم بنشر نبأ مفاده ان الرئيس الأمريكي دونالد...

العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يعرض صفقة لإدانة السعودية العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يعرض صفقة لإدانة السعودية 2019-07-31 | 13:21:18

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن العقل المدبر لهجمات أحداث 11 سبتمبر، 2001، خالد شيخ...

إيران تغير عملتها وتحذف 4 أصفار منها إيران تغير عملتها وتحذف 4 أصفار منها 2019-07-31 | 12:37:43

صادقت الحكومة الإيرانية اليوم على تغيير العملة الإيرانية من الريال إلى التومان،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الرملة مواجهات اعتقالات اصابات مظاهرة مصرع طفل رضيع غرقا غرق توفى وفاة حمام منزل بيت شفاعمرو مدينة محمد سواعد رضيع الطيبة القاء حجارة اعتقال قاصرين ملثمين الطيبي عضو الكنيست مقالة يغضب شعب غضبة احمد ضبط بندقية اسفل مقعد سيارة خلفي اعتقال 4 شبان جنين الشرطة تفتيش اعتداء محامي عمران خطيب نقله الى المستشفى اصابة الناصرة مكتبه نتسيرت عيليت اصابتان متوسطتان حادث طرق ذاتي قرية دير الاسد مركز حيان الطبي مسيرة معا نعيش ابو سنان قرية اعياد الفصح النبي شعيب مشاركة واسعة طمرة حافلة طلاب انهيار بلطف الله اصابات لم تقع عامود بيزك مدرسة الكرمة تحتفل تخريج الفوج الاول طلابها مدينة حيفا عبد الكريم حلايقة حصل دطتوراه الخليل مسن الحاج سن 61 عاما حسن محمد ياسين نائب انتخاب رئيس مجلس محلي بلدة قرية كفر مندا تصويت احمد مناصرة القدس ابو مازن مكتب رئيس الحكومة مواجهات رهط اعتقالات تخريب ممتلكات بلدية الشرطة الجنوب معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج وزارة المواصلات القدس قبالة مباني
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com