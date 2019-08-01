ماسكارا, صيفية, ملونة,

تعليمات الاستخدام: يُنصح بتمشيط الرموش العليا والسفلى بحركات دائرية من الجذور باتجاه الأعلى.سعر الطرح في شهر آب: 59.90 ش. بدلاً من 75 ش.

"لوريال باريس" تُصدر مسكارا جديدة اسمها Paradise Colors بألوان صيفية: أزرق وليلكي وبني. المسكارا تمنح الرموش حجماً وطولاً لمدة طويلة ايضاً في فترة الصيف الحار. الفرشاة ناعمة كالريشة تُمكّن من استخدام سلس وسريع والمسكارا تحتوي على زيت الخروع.

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