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ماسكارا صيفية ملونة



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"لوريال باريس" تُصدر مسكارا جديدة اسمها Paradise Colors بألوان صيفية: أزرق وليلكي وبني. المسكارا تمنح الرموش حجماً وطولاً لمدة طويلة ايضاً في فترة الصيف الحار. الفرشاة ناعمة كالريشة تُمكّن من استخدام سلس وسريع والمسكارا تحتوي على زيت الخروع. 



تعليمات الاستخدام: يُنصح بتمشيط الرموش العليا والسفلى بحركات دائرية من الجذور باتجاه الأعلى. 


سعر الطرح في شهر آب: 59.90 ش. بدلاً من 75 ش.









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