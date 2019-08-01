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وفد من جلجولية يقوم بواجب العزاء في الكعبية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



وصل مساء أمس الأربعاء وفد من أهالي قرية جلجولية الى بيت العزاء في عرب الكعبية لتقديم التعازي للعائلة بوفاة الشاب محمود غازي سبتان كعبية، والذي توفي عند محاولته إنقاذ حياة الشابة المحامية رنا طه من جلجولية ولكنهما فارقا الحياة بعد ذلك.



رئيس مجلس جلجولية درويش رابي قدم التعزية للعائلة بوفاة المرحوم الذي كان رمزا للتضحية في محاولة إنقاذ حياة الشابة كما أشاد الإخوة أعضاء الوفد بهذا الموقف.


عائلة سبتان كعبية شكرت الاهل من جلجولية .




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