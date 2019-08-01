اعتقال, مشتبه, اخر, بالضلوع, بجريمة, قتل, الشفاعمري, سعيد, حجيرات,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار التحقيق في جريمة مقتل المرحوم سعيد حجيرات (23 عامًا) التي وقعت في مدينة شفاعمرو يوم 19.7.2019 ، تم يوم امس إلقاء القبض على مشتبه آخر في القضية (22 عام من شفاعمرو)، حيث سيحال هذا الصباح الى محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق في القضية.

*من الجدير بالذكر ان التحقيق في القضية ما زال يخضع لأمر حظر النشر، حرصًا على نزاهة التحقيق والتقدم به بهدف إحالة الجناة الى العدالة*