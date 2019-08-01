تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-01 12:17:36 صور.. جولة في منزل رونالدو الجديد وقيمته 1.6 مليون دولار |  2019-08-01 12:09:59 ضبط اسلحة وذخيرة في شفاعمرو وعبلين واعتقال مشتبهين |  2019-08-01 12:05:21 عباس يقلد "صوت الأردن" عمر العبداللات "وسام الثقافة والعلوم والفنون" "مستوى التألق" |  2019-08-01 11:16:51 اعتقال 12 شابا من طرعان على خلفية شجار عنيف |  2019-08-01 11:15:21 60 ألف جنيه إسترليني- تكلفة إجازة كيت ووليام هذا الصيف! |  2019-08-01 10:54:48 انطلاق الإضراب في المختبرات الطبية في جميع أنحاء البلاد – موظفو المختبرات يحتجون ويحذرون من انهيارها‎ |  2019-08-01 10:32:32 مصرع كامل يوسف عيسى نجيدات 60 عاما واصابة اخر بحادث طرق مروع في البعينة نجيدات |  2019-08-01 10:21:22 استعدادات في السعودية لتحري هلال ذي الحجة وتحديد يوم العيد |  2019-08-01 10:07:30 وفد من جلجولية يقوم بواجب العزاء في الكعبية |  2019-08-01 10:05:13 اعتقال مشتبه اخر بالضلوع بجريمة قتل الشفاعمري سعيد حجيرات |  2019-08-01 09:13:16 نتيجة عملية حسابية بسيطة تثير انقساما عبر مواقع التواصل |  2019-08-01 09:12:13 مقتل فلسطيني وإصابة جنود إسرائيليين على حدود غزة |  2019-08-01 09:08:48 واشنطن تفرض عقوبات على وزير خارجية إيران جواد ظريف |  2019-08-01 09:06:25 فلسطيني في مجلس النواب الامريكي يقاطع كلمة الرئيس ترامب - ارجع إلى بيتك الفاسد , اجمع شمل عائلتي |  2019-08-01 09:05:30 الأمير علي بن الحسين ينشر صورة مع شقيقته هيا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال مشتبه اخر بالضلوع بجريمة قتل الشفاعمري سعيد حجيرات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان   صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار التحقيق في جريمة مقتل المرحوم  سعيد حجيرات (23 عامًا) التي وقعت في مدينة شفاعمرو يوم 19.7.2019 ، تم يوم امس إلقاء القبض على  مشتبه آخر في القضية (22 عام من  شفاعمرو)، حيث سيحال هذا الصباح الى محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق في القضية.



*من الجدير بالذكر ان التحقيق في القضية ما زال يخضع لأمر حظر النشر، حرصًا على نزاهة التحقيق والتقدم به بهدف إحالة الجناة الى العدالة*




كلمات متعلقة

اعتقال, مشتبه, اخر, بالضلوع, بجريمة, قتل, الشفاعمري, سعيد, حجيرات,

تابعونــا

ضبط اسلحة وذخيرة في شفاعمرو وعبلين واعتقال مشتبهين ضبط اسلحة وذخيرة في شفاعمرو وعبلين واعتقال مشتبهين 2019-08-01 | 12:09:59

اعتقلت شرطة شفاعمرو خلال حملة تفتيش في شفاعمرو و عبلين 9 مشتبهين بحيازة اسلحة...

اعتقال 12 شابا من طرعان على خلفية شجار عنيف اعتقال 12 شابا من طرعان على خلفية شجار عنيف 2019-08-01 | 11:16:51

اعتقلت شرطة كفركنا ليلة امس الاربعاء 12 شابا من قرية طرعان بشبهة الضلوع في شجار...

مصرع كامل يوسف عيسى نجيدات 60 عاما واصابة اخر بحادث طرق مروع في البعينة نجيدات مصرع كامل يوسف عيسى نجيدات 60 عاما واصابة اخر بحادث طرق مروع في البعينة نجيدات 2019-08-01 | 10:32:32

لقي كامل يوسف عيسى نجيدات 60 عاما مصرعه واصيب شخص اخر بجراح متفاوته جراء تعرضهما...

وفد من جلجولية يقوم بواجب العزاء في الكعبية وفد من جلجولية يقوم بواجب العزاء في الكعبية 2019-08-01 | 10:07:30

وصل مساء أمس الأربعاء وفد من أهالي قرية جلجولية الى بيت العزاء في عرب الكعبية...

مقتل فلسطيني وإصابة جنود إسرائيليين على حدود غزة مقتل فلسطيني وإصابة جنود إسرائيليين على حدود غزة 2019-08-01 | 09:12:13

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة جنود اسرائيليين...

يوم حداد في اللقية غداة مقتل سليمان الربيدي وزوجته يوم حداد في اللقية غداة مقتل سليمان الربيدي وزوجته 2019-08-01 | 09:01:58

في قرية اللقية في النقب أعلِن عن يوم حداد اليوم الخميس غداة جريمة قتل سليمان...

الطقس - انخفاض طفيف على الحرارة وتبقى الأجواء حارة الطقس - انخفاض طفيف على الحرارة وتبقى الأجواء حارة 2019-08-01 | 06:48:59

اليوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء حارة بشكل واضح...

مقتل شاب(35 عاماً)باطلاق نار في هرتسليا مقتل شاب(35 عاماً)باطلاق نار في هرتسليا 2019-07-31 | 23:07:02

لقي شاب يبلغ من العمر 35 عاماً مصرعه مساء الاربعاء باطلاق نار في مدينة هرتسليا...

توما سليمان وكسيف في زيارة تضامنية لمكاتب منظمة العفو الدولية "امنستي"‎ توما سليمان وكسيف في زيارة تضامنية لمكاتب منظمة العفو الدولية "امنستي"‎ 2019-08-01 | 00:01:05

قام النواب عايدة توما – سليمان وعوفر كسيف (الجبهة) بزيارة تضامنية إلى مكاتب منظمة...

مقتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة باطلاق نار في اللقية مقتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة باطلاق نار في اللقية 2019-07-31 | 21:49:00

لقي رجل وزجته مصرعهما باطلاق نار ببلدة اللقية بالنقب. وجاء في بيان صادر عن نجمة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نافورة الشهداء مدينة الناصرة تدشين حفل مشاركة واسعة علي سلام التفافي الناصرة 3 اصابات كاقم مرام ميديكال الطبي . حادث طرق سيارات خصوصية مصرع شاب البعنة قرية حادث طرق مروع سيارات قرب كرمئيل اسعاف محمد علي بكري شرطة تمارا السويطي فصل موظفة عربية بئر ا السبع صورة الشهيد فادي علوان القدس فيسبوك فصل اتصالات بيليفونعربي شاب اتهام متهم اغتصاب طفلة 7 سنوات اختطاف لائحة حسام جبارين صاحب اليبت الطائرة سقطت على المنزل زلفة احتراق نار قرية دبور هدف عالمي مؤنس جراسهوبر بازل السويسري الدوري الناصرة مهاجم ملصقات ظاهرة اطلاق نار افراح اعراس ام الفحم الشرطة البلدية سائقين سيارات شارع مكافحة رئيسي مدينة حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول نصب كاشف معادن الشرطة مداخل البلدة القديمة القدس محمد ابو ربيع حادث شفاعمرو دراجة نارية مصرع زفولون الشاب سائق بني ربيعة فهد حكيم بشارة اعلان تعيين خلفا مديرا عاما للمستشفى الانجليزي الناصرة بشارة بشارات المستقيل رسائل تهديد رصاصة حافلات سياحة اطارات ثقب كفر قاسم جبل الشيخ كفر مندا اعتقال مواجهات شرطة قاصرين مدخل القرية الصلح عكا محكمة اعتقال فتى قاصر مشتبه طعن الة حاده الرينة متوسطة اصابة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com