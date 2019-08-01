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طالبة بريطانية تفتح باب الطائرة وتسقط إلى حتفها في مدغشقر



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لقيت طالبة بريطانية بجامعة كامبريدج مصرعها في مدغشقر بعد سقوطها من الطائرة، في وقت سابق من شهر يوليو الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان".



وأوضح المصدر، نقلا عن وزارة الخارجية، أن الشابة آلانا كوتلاند، البالغة من العمر 19 عاما، توفيت أثناء عملية تدريبية في شمال شرق الدولة الأفريقية.


وتابع أن آلانا سقطت من طائرة خفيفة من طراز "سيسنا"، بعد أن كانت تجري بحثا في منطقة "أنجاجي" النائية يوم الخميس الماضي.


فيما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الشابة لقت مصرعها بعدما أزالت حزام الأمان وفتحت باب الطائرة ثم سقطت من على ارتفاع 1066 مترا.


وذكر المحققون أن الضحية عانت من مرض "جنون الارتياب"، الأمر الذي جعلها تقدم على هذا الحادث، رغم محاولة زميلها منعها من القفز.




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