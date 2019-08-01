تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-01 10:07:30 وفد من جلجولية يقوم بواجب العزاء في الكعبية |  2019-08-01 10:05:13 اعتقال مشتبه اخر بالضلوع بجريمة قتل الشفاعمري سعيد حجيرات |  2019-08-01 09:13:16 نتيجة عملية حسابية بسيطة تثير انقساما عبر مواقع التواصل |  2019-08-01 09:12:13 مقتل فلسطيني وإصابة جنود إسرائيليين على حدود غزة |  2019-08-01 09:08:48 واشنطن تفرض عقوبات على وزير خارجية إيران جواد ظريف |  2019-08-01 09:06:25 فلسطيني في مجلس النواب الامريكي يقاطع كلمة الرئيس ترامب - ارجع إلى بيتك الفاسد , اجمع شمل عائلتي |  2019-08-01 09:05:30 الأمير علي بن الحسين ينشر صورة مع شقيقته هيا |  2019-08-01 09:01:58 يوم حداد في اللقية غداة مقتل سليمان الربيدي وزوجته |  2019-08-01 06:48:59 الطقس - انخفاض طفيف على الحرارة وتبقى الأجواء حارة |  2019-08-01 06:47:28 أنباء عن مقتل حمزة بن لادن في عملية استخباراتية أمريكية |  2019-07-31 23:07:02 مقتل شاب(35 عاماً)باطلاق نار في هرتسليا |  2019-08-01 00:00:17 اجتماع عسكري دولي بالبحرين لبحث تعزيز الامن بالمنطقة |  2019-08-01 00:01:05 توما سليمان وكسيف في زيارة تضامنية لمكاتب منظمة العفو الدولية "امنستي"‎ |  2019-07-31 21:49:00 مقتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة باطلاق نار في اللقية |  2019-07-31 18:58:10 صلاح وميسي ورونالدو ضمن المرشحين لجائزة الأفضل في العالم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مقتل فلسطيني وإصابة جنود إسرائيليين على حدود غزة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة جنود اسرائيليين بجروح خلال إطلاق نار على حدود قطاع غزة.



وقامت دبابة اسرائيلية بإطلاق النيران على مركز عسكري لحركة حماس في غزة، خلال الحادث، وفق ما أورده بيان للجيش.


وأضاف البيان، أن القوات الإسرائيلية رصدت شخصا قالت إنه مسلح وأخذ يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، فتم استدعاء قوات وأُعلن التأهب.


وأضافت أنه بعد اجتياز  الفلسطيني للسياج وتسلله إلى داخل إسرائيل، قام  بإطلاق النار على القوات التي استهدفته فأردته قتيلا.




كلمات متعلقة

مقتل, فلسطيني, وإصابة, جنود, إسرائيليين, على, حدود, غزة,

تابعونــا

وفد من جلجولية يقوم بواجب العزاء في الكعبية وفد من جلجولية يقوم بواجب العزاء في الكعبية 2019-08-01 | 10:07:30

وصل مساء أمس الأربعاء وفد من أهالي قرية جلجولية الى بيت العزاء في عرب الكعبية...

اعتقال مشتبه اخر بالضلوع بجريمة قتل الشفاعمري سعيد حجيرات اعتقال مشتبه اخر بالضلوع بجريمة قتل الشفاعمري سعيد حجيرات 2019-08-01 | 10:05:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار التحقيق في...

يوم حداد في اللقية غداة مقتل سليمان الربيدي وزوجته يوم حداد في اللقية غداة مقتل سليمان الربيدي وزوجته 2019-08-01 | 09:01:58

في قرية اللقية في النقب أعلِن عن يوم حداد اليوم الخميس غداة جريمة قتل سليمان...

الطقس - انخفاض طفيف على الحرارة وتبقى الأجواء حارة الطقس - انخفاض طفيف على الحرارة وتبقى الأجواء حارة 2019-08-01 | 06:48:59

اليوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء حارة بشكل واضح...

مقتل شاب(35 عاماً)باطلاق نار في هرتسليا مقتل شاب(35 عاماً)باطلاق نار في هرتسليا 2019-07-31 | 23:07:02

لقي شاب يبلغ من العمر 35 عاماً مصرعه مساء الاربعاء باطلاق نار في مدينة هرتسليا...

توما سليمان وكسيف في زيارة تضامنية لمكاتب منظمة العفو الدولية "امنستي"‎ توما سليمان وكسيف في زيارة تضامنية لمكاتب منظمة العفو الدولية "امنستي"‎ 2019-08-01 | 00:01:05

قام النواب عايدة توما – سليمان وعوفر كسيف (الجبهة) بزيارة تضامنية إلى مكاتب منظمة...

مقتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة باطلاق نار في اللقية مقتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة باطلاق نار في اللقية 2019-07-31 | 21:49:00

لقي رجل وزجته مصرعهما باطلاق نار ببلدة اللقية بالنقب. وجاء في بيان صادر عن نجمة...

النائبة توما- سليمان : "الليكود يخطط لتفجير الانتخابات في المجتمع العربي" النائبة توما- سليمان : "الليكود يخطط لتفجير الانتخابات في المجتمع العربي" 2019-07-31 | 18:55:25

في اعقاب النشر في القناة 13 حول مطالبة الليكود باعادة ادخال الكاميرات الى صناديق...

ناهض خازم يسحب ترشيحه من المكان الأول في حزب الوحدة الشعبية ناهض خازم يسحب ترشيحه من المكان الأول في حزب الوحدة الشعبية 2019-07-31 | 16:50:50

جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية شفاعمرو السابق والمرشح الاول في قائمة الوحدة...

النائب جبارين يدعو لجنة التربية والتعليم لجلسة خاصة حول افتتاح السنة الدراسية النائب جبارين يدعو لجنة التربية والتعليم لجلسة خاصة حول افتتاح السنة الدراسية 2019-07-31 | 15:54:31

توجه النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية، برسالة عاجلة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جثمان تشييع طالب الطب طارق القاسم بلغاريا ذبحة صدرية الناصرة صوفيا ذبحة صدرية شركة الطيران العال الزام محكمة تعويض مسافرين عربيين 15 الف شيكل تفتيش امني دعاء ابو شرخ اطلاق سراح اشقاء جريمة ضلوع شبهات قتل اطلاق نار طليق المرحومة ابنهسرقة سيارة من شاب شفاعرو سطو الشرطة التحقيق يافة الناصرة دبور هدف عالمي مؤنس جراسهوبر بازل السويسري الدوري الناصرة مهاجم وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا شبهات رشوى تلقي دغه انتخابات لا ادلة امطار الخميس الثلاثاء عواصف التحذير من سيول فيضانات مياه الارصاد الجوية حالة الطقس6 اشهر وفاته أمين شعبان سائق سيارة الاجرة من اللد نل ابيب تلد طفل مولود كفر قاسم تشييع جثمان الطالب محمد مهدي رابي طالب حادث طرق ذاتي اصطدام جدار مقبرة في اللد امرأتين مستشفى متوسطة قاصرون فتيان تصنيع سلاح الرملة اعتقال التحقيق 4 الشرطة مشتبه شاب من قرية الجش ترويج مخدرات حث قاصرين استخدام مدرسة يهودية الشمال اعتقال اتهام مدارس كفر كنا مجاهد عواوده رئيس مجلس محلي جولة تفقدية طعن جندي فسوطة محطة مركزية نهاريا شاب مشتبه اعتقال ابو سناناصابة شابين كفر ياسف ابو سنان تعرضهما طعن مستشفى شرطة مركز حيان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com