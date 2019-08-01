مقتل, فلسطيني, وإصابة, جنود, إسرائيليين, على, حدود, غزة,

كلمات متعلقةمقتل, فلسطيني, وإصابة, جنود, إسرائيليين, على, حدود, غزة,
وصل مساء أمس الأربعاء وفد من أهالي قرية جلجولية الى بيت العزاء في عرب الكعبية...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار التحقيق في...
في قرية اللقية في النقب أعلِن عن يوم حداد اليوم الخميس غداة جريمة قتل سليمان...
اليوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء حارة بشكل واضح...
لقي شاب يبلغ من العمر 35 عاماً مصرعه مساء الاربعاء باطلاق نار في مدينة هرتسليا...
قام النواب عايدة توما – سليمان وعوفر كسيف (الجبهة) بزيارة تضامنية إلى مكاتب منظمة...
لقي رجل وزجته مصرعهما باطلاق نار ببلدة اللقية بالنقب. وجاء في بيان صادر عن نجمة...
في اعقاب النشر في القناة 13 حول مطالبة الليكود باعادة ادخال الكاميرات الى صناديق...
جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية شفاعمرو السابق والمرشح الاول في قائمة الوحدة...
توجه النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية، برسالة عاجلة...