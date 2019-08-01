مقتل, فلسطيني, وإصابة, جنود, إسرائيليين, على, حدود, غزة,

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة جنود اسرائيليين بجروح خلال إطلاق نار على حدود قطاع غزة.

وقامت دبابة اسرائيلية بإطلاق النيران على مركز عسكري لحركة حماس في غزة، خلال الحادث، وفق ما أورده بيان للجيش.وأضاف البيان، أن القوات الإسرائيلية رصدت شخصا قالت إنه مسلح وأخذ يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، فتم استدعاء قوات وأُعلن التأهب.وأضافت أنه بعد اجتياز الفلسطيني للسياج وتسلله إلى داخل إسرائيل، قام بإطلاق النار على القوات التي استهدفته فأردته قتيلا.