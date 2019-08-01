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طائرة "بوينغ 777 إكس" الجديدة تمتلك أقوى محرك في العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تواصل شركة "جنرال إلكتريك" للطيران، بناء طائرة "طيران الإمارات"، من طراز "بوينغ 777 إكس"، المزودة بأقوى محرك نفاث في العالم "GE9X".



ذكرت ذلك صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم ، التي نشرت الصور الأولى، للطائرة، التي تصنعها شركة "جنرال إلكتريك" للطيران.


ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تشكل هذه الطائرات العمود الفقري لأسطول "طيران الإمارات" خلال السنوات المقبلة.


وأوضحت أن الإمارات تقدمت بطلبية لشراء 150 طائرة من هذا الطراز بقيمة 206 مليارات درهم.


ويصل سعر الطائرة الجديدة، إلى نحو 400 مليون دولار أمريكي، وتتراوح الطاقة الاستيعابية لها بين 356 و414 راكبا بحسب الطراز.


وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن تبدأ "طيران الإمارات" تسلم أول طائرة من هذا الطراز في منتصف العام المقبل، أو بداية عام 2021، مشيرة إلى أن هذه الطائرة عرضت خلال معرض دبي للطيران في عام 2013.




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