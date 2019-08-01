واشنطن, تفرض, عقوبات, على, وزير, خارجية, إيران, جواد, ظريف,

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تحولت معادلة رياضية، مؤخرا، إلى لغز "محير" بعدما انقسم مستخدمو المنصات الاجتماعية...
قاطع عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، الأمريكي من أصول فلسطينية، إبراهيم...
: قال مسؤولون أمريكيون، اليوم ، إن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن...
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية الاربعاء عن استضافة "اجتماع عسكري دولي" لبحث سبل...
استقبل الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس...
انفردت صحيفة يديعوت احرونوت صباح اليوم بنشر نبأ مفاده ان الرئيس الأمريكي دونالد...
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن العقل المدبر لهجمات أحداث 11 سبتمبر، 2001، خالد شيخ...
صادقت الحكومة الإيرانية اليوم على تغيير العملة الإيرانية من الريال إلى التومان،...
قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى...
يستهل جارد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبرز مستشاريه لشؤون الشرق...