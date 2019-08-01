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فلسطيني في مجلس النواب الامريكي يقاطع كلمة الرئيس ترامب - ارجع إلى بيتك الفاسد , اجمع شمل عائلتي



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قاطع عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، الأمريكي من أصول فلسطينية، إبراهيم سميرة، كلمة دونالد ترامب بمناسبة الذكرى الـ400 لتأسيس أول جمعية تشريعية في ولاية فيرجينيا.



وهتف ابراهيم، وهو ثاني مسلم ينتخب في تاريخ المجلس، قائلا، "سيدي الرئيس لا تستطيع أن ترجعنا، فيرجينيا هي بيتنا" ورفع ثلاث لافتات كتب عليها، "ارجع إلى بيتك الفاسد"، و"اطرد الكراهية"، و"اجمع شمل عائلتي".


وكتب لاحقاً على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، أن دافعه الأساسي للاعتراض كان هجوم ترامب على عضوات الكونغرس الأربع اللاتي دعاهن ترامب إلى العودة لبلدانهن، رغم أن ثلاثاً منهن ولدن في الولايات المتحدة.


وتم ترحيل أسرة ابراهيم من الولايات المتحدة في العام 2002 إذ منع والده من العودة إلى البلاد بعد أن قام بزيارة لأحد أقربائه المرضى في الأردن، بحسبما يقوله النائب.




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