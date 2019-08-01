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الأمير علي بن الحسين ينشر صورة مع شقيقته هيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، صورة تجمعه بشقيقته، الأميرة هيا، التي تخوض معركة قضائية في محاكم بريطانيا، ضد زوجها حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.



ونشر الأمير علي صورة وهو يحتضن شقيقته هيا، التي ارتدت قميصا يحمل علم الأردن.


وعلق الأمير علي: "اليوم مع أختي وقرة عيني، هيا بنت الحسين".


والأمير علي هو الشقيق الأصغر للأميرة هيا من أمهما الملكة علياء، التي توفيت في حادث تحطم طائرة سنة 1977.


ولم يذكر الأمير علي ما إن كانت الصورة التقطت في لندن أم خارجها.


وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت أن الأميرة هيا تقدمت بطلب "أمر حماية من الزواج القسري وعدم التعرض للإساءة"، خلال جلسة استماع في محكمة في لندن "تتعلق بمصلحة طفليهما".





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