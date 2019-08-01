تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-01 10:07:30 وفد من جلجولية يقوم بواجب العزاء في الكعبية |  2019-08-01 10:05:13 اعتقال مشتبه اخر بالضلوع بجريمة قتل الشفاعمري سعيد حجيرات |  2019-08-01 09:13:16 نتيجة عملية حسابية بسيطة تثير انقساما عبر مواقع التواصل |  2019-08-01 09:12:13 مقتل فلسطيني وإصابة جنود إسرائيليين على حدود غزة |  2019-08-01 09:08:48 واشنطن تفرض عقوبات على وزير خارجية إيران جواد ظريف |  2019-08-01 09:06:25 فلسطيني في مجلس النواب الامريكي يقاطع كلمة الرئيس ترامب - ارجع إلى بيتك الفاسد , اجمع شمل عائلتي |  2019-08-01 09:05:30 الأمير علي بن الحسين ينشر صورة مع شقيقته هيا |  2019-08-01 09:01:58 يوم حداد في اللقية غداة مقتل سليمان الربيدي وزوجته |  2019-08-01 06:48:59 الطقس - انخفاض طفيف على الحرارة وتبقى الأجواء حارة |  2019-08-01 06:47:28 أنباء عن مقتل حمزة بن لادن في عملية استخباراتية أمريكية |  2019-07-31 23:07:02 مقتل شاب(35 عاماً)باطلاق نار في هرتسليا |  2019-08-01 00:00:17 اجتماع عسكري دولي بالبحرين لبحث تعزيز الامن بالمنطقة |  2019-08-01 00:01:05 توما سليمان وكسيف في زيارة تضامنية لمكاتب منظمة العفو الدولية "امنستي"‎ |  2019-07-31 21:49:00 مقتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة باطلاق نار في اللقية |  2019-07-31 18:58:10 صلاح وميسي ورونالدو ضمن المرشحين لجائزة الأفضل في العالم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

يوم حداد في اللقية غداة مقتل سليمان الربيدي وزوجته



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



في قرية اللقية في النقب أعلِن عن يوم حداد اليوم الخميس غداة جريمة قتل سليمان ابراهيم الرُبَيْدي (36 عاما) وزوجته عزيزة خليل رميا بالرصاص امام طفليهما في السبارة. 


وتشتبه الشرطة بأن الجريمة ارتُكبت على خلفية نزاع بين عائلتين.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: "قرابة الساعة 20:41 مساءًا، تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ حول حادثة إطلاق نار. عند مدخل بلدة اللقية، حيث وفق الشبهات قام مجهولون مستقلون سيارة بإطلاق النار على سيارة مركونة. في أعقاب حادثة إطلاق النار عند مدخل اللقية، يشير فحص اولي أنه أطلقت عيارات نارية على مركبة مكث بها زوجان مع طفلهما. نتيجة لإطلاق النار، أصيب الزوجين من بجروح خطيرة وتم تحديد وفاتهم فيما بعد. قوات معززة من الشرطة سارعت الى مكان الحادث وباشرت بجمع البينات والأدلة من مكان الحادث والتحقيق في ملابسات القضية".




كلمات متعلقة

يوم, حداد, في, اللقية, غداة, مقتل, سليمان, الربيدي, وزوجته,

تابعونــا

وفد من جلجولية يقوم بواجب العزاء في الكعبية وفد من جلجولية يقوم بواجب العزاء في الكعبية 2019-08-01 | 10:07:30

وصل مساء أمس الأربعاء وفد من أهالي قرية جلجولية الى بيت العزاء في عرب الكعبية...

اعتقال مشتبه اخر بالضلوع بجريمة قتل الشفاعمري سعيد حجيرات اعتقال مشتبه اخر بالضلوع بجريمة قتل الشفاعمري سعيد حجيرات 2019-08-01 | 10:05:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار التحقيق في...

مقتل فلسطيني وإصابة جنود إسرائيليين على حدود غزة مقتل فلسطيني وإصابة جنود إسرائيليين على حدود غزة 2019-08-01 | 09:12:13

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة جنود اسرائيليين...

الطقس - انخفاض طفيف على الحرارة وتبقى الأجواء حارة الطقس - انخفاض طفيف على الحرارة وتبقى الأجواء حارة 2019-08-01 | 06:48:59

اليوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء حارة بشكل واضح...

مقتل شاب(35 عاماً)باطلاق نار في هرتسليا مقتل شاب(35 عاماً)باطلاق نار في هرتسليا 2019-07-31 | 23:07:02

لقي شاب يبلغ من العمر 35 عاماً مصرعه مساء الاربعاء باطلاق نار في مدينة هرتسليا...

توما سليمان وكسيف في زيارة تضامنية لمكاتب منظمة العفو الدولية "امنستي"‎ توما سليمان وكسيف في زيارة تضامنية لمكاتب منظمة العفو الدولية "امنستي"‎ 2019-08-01 | 00:01:05

قام النواب عايدة توما – سليمان وعوفر كسيف (الجبهة) بزيارة تضامنية إلى مكاتب منظمة...

مقتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة باطلاق نار في اللقية مقتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة باطلاق نار في اللقية 2019-07-31 | 21:49:00

لقي رجل وزجته مصرعهما باطلاق نار ببلدة اللقية بالنقب. وجاء في بيان صادر عن نجمة...

النائبة توما- سليمان : "الليكود يخطط لتفجير الانتخابات في المجتمع العربي" النائبة توما- سليمان : "الليكود يخطط لتفجير الانتخابات في المجتمع العربي" 2019-07-31 | 18:55:25

في اعقاب النشر في القناة 13 حول مطالبة الليكود باعادة ادخال الكاميرات الى صناديق...

ناهض خازم يسحب ترشيحه من المكان الأول في حزب الوحدة الشعبية ناهض خازم يسحب ترشيحه من المكان الأول في حزب الوحدة الشعبية 2019-07-31 | 16:50:50

جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية شفاعمرو السابق والمرشح الاول في قائمة الوحدة...

النائب جبارين يدعو لجنة التربية والتعليم لجلسة خاصة حول افتتاح السنة الدراسية النائب جبارين يدعو لجنة التربية والتعليم لجلسة خاصة حول افتتاح السنة الدراسية 2019-07-31 | 15:54:31

توجه النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية، برسالة عاجلة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids علي سلام بلدية الناصرة زيدان اسراء عابد الشابة اطلاق نار يزور الناصرة يارا كمال حمادة شفاعمرو تحقق علامة 787 البسيخومتري مدينة نجاح طالبة تتألق حرق اطارات شرطة عرابة تظاهرة نصرة للمسجد الاقصى اتهام شاب محمد فايز سعدي تمويل داعش تحويل مبلغ شقيقه مصطفى الناصرة داعش سوريامسيرة معا نعيش ابو سنان قرية اعياد الفصح النبي شعيب مشاركة واسعة أمطار الخير جميع انحاء البلاد تساقط الارصاد الجوية عواصف مصرع الفتى احمد رفايعة قرية سالم قاصر ام الفحم اطلاق نار شجار ام الفحم اعتقال شبان القاء حجارة زجاجات حارقة الشرطة حملة مواجهات مشتبهون سائق من كفر مصر شاحنة انقلاب محملة ابقار اسعاف شارع 90 اطلاق نار اللد حافلة تقل طلابا وابل رصاص استنكار عارم شرطة تحقيق اضرار دون اصابات شجرة الميلاد اضاءة الجش قرية احتفال مسيرة عيد القديسة بربارة اصابة شاب عربي اطلاق نار يافا مستشفى شرطة حادث تحقيق طفيفة أحمد دوابشة دوما قرية عائلته مستوطنين حرق عائلته بيته السفر الى عمرة مناسك اداء مكة المكرمة السعوديةمصرع الفتى صالح هيبي زيدان 9 سنوات باطون اسمنت عليه تدحرج قرية اسعاف شرطة فلسطينيا اعتقال 41 عاملا بدون تصاريح بشكل غير قانوني شرطة تحرير مخالفات اغلاق محلات شقيب السلام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com