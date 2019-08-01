يوم, حداد, في, اللقية, غداة, مقتل, سليمان, الربيدي, وزوجته,

في قرية اللقية في النقب أعلِن عن يوم حداد اليوم الخميس غداة جريمة قتل سليمان ابراهيم الرُبَيْدي (36 عاما) وزوجته عزيزة خليل رميا بالرصاص امام طفليهما في السبارة.

وتشتبه الشرطة بأن الجريمة ارتُكبت على خلفية نزاع بين عائلتين.وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: "قرابة الساعة 20:41 مساءًا، تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ حول حادثة إطلاق نار. عند مدخل بلدة اللقية، حيث وفق الشبهات قام مجهولون مستقلون سيارة بإطلاق النار على سيارة مركونة. في أعقاب حادثة إطلاق النار عند مدخل اللقية، يشير فحص اولي أنه أطلقت عيارات نارية على مركبة مكث بها زوجان مع طفلهما. نتيجة لإطلاق النار، أصيب الزوجين من بجروح خطيرة وتم تحديد وفاتهم فيما بعد. قوات معززة من الشرطة سارعت الى مكان الحادث وباشرت بجمع البينات والأدلة من مكان الحادث والتحقيق في ملابسات القضية".