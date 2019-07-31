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مقتل شاب(35 عاماً)باطلاق نار في هرتسليا



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لقي شاب يبلغ من العمر 35 عاماً مصرعه مساء الاربعاء باطلاق نار في مدينة هرتسليا .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة الشاب , الشرطة باشرت التحقيق ,
مقتل شاب(35 عاماً)باطلاق نار في هرتسليا




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