مقتل, شاب(35, عاماً)باطلاق, نار, في, هرتسليا,

لقي شاب يبلغ من العمر 35 عاماً مصرعه مساء الاربعاء باطلاق نار في مدينة هرتسليا .

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توما سليمان وكسيف في زيارة تضامنية لمكاتب منظمة العفو الدولية "امنستي"‎ 2019-08-01 | 00:01:05 قام النواب عايدة توما – سليمان وعوفر كسيف (الجبهة) بزيارة تضامنية إلى مكاتب منظمة...

مقتل سليمان الربيدي وزوجته عزيزة باطلاق نار في اللقية 2019-07-31 | 21:49:00 لقي رجل وزجته مصرعهما باطلاق نار ببلدة اللقية بالنقب. وجاء في بيان صادر عن نجمة...

النائبة توما- سليمان : "الليكود يخطط لتفجير الانتخابات في المجتمع العربي" 2019-07-31 | 18:55:25 في اعقاب النشر في القناة 13 حول مطالبة الليكود باعادة ادخال الكاميرات الى صناديق...

ناهض خازم يسحب ترشيحه من المكان الأول في حزب الوحدة الشعبية 2019-07-31 | 16:50:50 جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية شفاعمرو السابق والمرشح الاول في قائمة الوحدة...

النائب جبارين يدعو لجنة التربية والتعليم لجلسة خاصة حول افتتاح السنة الدراسية 2019-07-31 | 15:54:31 توجه النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية، برسالة عاجلة...

نجاح منقطع النظير لمؤتمر الصحة الأول في البعينة نجيدات 2019-07-31 | 15:53:19 نجاح منقطع النظير لمؤتمر الصحة الأول في البعينة نجيدات احتضن المركز الجماهيري...

جمعية فييراتي تحقق حلم طفلة من كابول وتلتقي ملكة جمال اسرائيل 2019-07-31 | 15:49:02 حققت جمعيه فيرايتي حلم الطفلة لنا مرشد ابنه كابول مع ملكه جمال اسرائيل بأجواء...

العثور على الفتى المفقود عمار حديد من الناصرة سالماً معافى 2019-07-31 | 15:44:29 تناشد شرطة إسرائيل المواطنين الكرام المساعدة في العثور على المفقود عمار حديد من...

المربّي شادي سكران يفوز بمناقصة المفتّش المسؤول عن قسم الامتحانات ( البجروت) في المجتمع العربي 2019-07-31 | 15:11:09 ضمن مُناقصة مهنيّة نشرتها وزارة التّربيّة والتعليم فاز المُربّي شادي سكران ابن...