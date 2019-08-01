اجتماع, عسكري, دولي, بالبحرين, لبحث, تعزيز, الامن, بالمنطقة,

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استقبل الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس...
انفردت صحيفة يديعوت احرونوت صباح اليوم بنشر نبأ مفاده ان الرئيس الأمريكي دونالد...
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن العقل المدبر لهجمات أحداث 11 سبتمبر، 2001، خالد شيخ...
صادقت الحكومة الإيرانية اليوم على تغيير العملة الإيرانية من الريال إلى التومان،...
قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى...
يستهل جارد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبرز مستشاريه لشؤون الشرق...
تقدمت الأميرة هيا بنت الحسين، امس الثلاثاء، بطلب قضائي للحماية وعدم التعرض...
أتت النيران على حوالي 480 هكتارا من الغابات في مقاطعة غارد جنوب فرنسا، فيما تم...
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "إن العلاقة المتميزة بيننا وبين المملكة...
شرع أكثر من (20) أسيراً في معتقلات الاحتلال اليوم الثلاثاء، بإضراب إسنادي مع الأسرى...