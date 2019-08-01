اجتماع عسكري دولي بالبحرين لبحث تعزيز الامن بالمنطقة

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية الاربعاء عن استضافة "اجتماع عسكري دولي" لبحث سبل ضمان الامن والاستقرار في منطقة الخليج. وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الاجتماع الذي تستضيفه البحرين يبحث التنسيق للتصدي ما وصفته بـ"الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها إيران التي تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي ومضيق (هرمز) وتهدد استقرار المنطقة والعالم بأكمله". في هذا السياق أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد ان استضافة هذا الاجتماع تأتي تأكيدا للدور الفاعل للبحرين لما تحرص على استمراره وتعزيزه بالعمل المشترك والتعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشركاء الدوليين لتأمين ممرات التجارة والطاقة وحرية الملاحة الدولية.