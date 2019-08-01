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لقي شاب يبلغ من العمر 35 عاماً مصرعه مساء الاربعاء باطلاق نار في مدينة هرتسليا...
لقي رجل وزجته مصرعهما باطلاق نار ببلدة اللقية بالنقب. وجاء في بيان صادر عن نجمة...
في اعقاب النشر في القناة 13 حول مطالبة الليكود باعادة ادخال الكاميرات الى صناديق...
جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية شفاعمرو السابق والمرشح الاول في قائمة الوحدة...
توجه النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية، برسالة عاجلة...
نجاح منقطع النظير لمؤتمر الصحة الأول في البعينة نجيدات احتضن المركز الجماهيري...
حققت جمعيه فيرايتي حلم الطفلة لنا مرشد ابنه كابول مع ملكه جمال اسرائيل بأجواء...
تناشد شرطة إسرائيل المواطنين الكرام المساعدة في العثور على المفقود عمار حديد من...
ضمن مُناقصة مهنيّة نشرتها وزارة التّربيّة والتعليم فاز المُربّي شادي سكران ابن...
قدمت النيابة العامة لواء المركز لائحة اتهام ضد شاب من زيمر نسبت اليه تهمة تنفيذ...