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صلاح وميسي ورونالدو ضمن المرشحين لجائزة الأفضل في العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، عن العام الجاري 2019. ونشر حساب فيفا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة المرشحين الـ12، وهم:

محمد صلاح – ليفربول
ليونيل ميسي – برشلونة
كريستيانو رونالدو – يوفنتوس
ساديو ماني – ليفربول
فيرجيل فان ديك – ليفربول
فرينكي دي يونج – برشلونة
ماتياس دي ليخت – يوفنتوس
كيليان مبابي – باريس سان جيرمان
هاري كين – توتنهام
إيدين هازارد – ريال مدريد وأشار موقع الفيفا، إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال حفل سيتم إقامته في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر / أيلول المقبل. وتم اختيار اللاعبين بناء على تقييمهم في الفترة من 16 يوليو / تموز 2018 حتى 19 يوليو / تموز 2019.
صلاح وميسي ورونالدو ضمن المرشحين لجائزة الأفضل في العالم




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