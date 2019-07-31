ملك الأردن لـ كوشنر: دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

استقبل الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له تشمل عددا من الدول في المنطقة. وفي معرض بحث الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، استنادا إلى حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والوفد المرافق. وتأتي جولة بعد نحو شهر من تنظيم كوشنر ورشة عمل اقتصادية في البحرين عرضت تقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في إطار خطة للسلام. وكانت فعاليات شعبية ونقابية وحزبية أردنية أطلقت حملة اعلامية رافضة لزيارة مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جاريد كوري كوشنر، تحت شعار #لا_اهلا_ولا_سهلا_كوشنر. وأكدت الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية أنها ترفض كافة أشكال الدعم لصفقة القرن، خاصة وأن زيارة كوشنر لمنطقة الشرق الاوسط تأتي بهدف جلب استثمارات لتمويل الصفقة.وتحذر الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية من الاستجابة لمساعي كوشنر الرامية لتمويل صفقة القرن، مشددة على وقوفها الدائم الى جانب أشقائها في فلسطين، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر كافة السبل من خلال توحيد الصفوف وتمتين النسيج الاجتماعي.