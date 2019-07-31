ناهض, خازم, يسحب, ترشيحه, من, المكان, الأول, في, حزب, الوحدة, الشعبية,

جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية شفاعمرو السابق والمرشح الاول في قائمة الوحدة الشعبية:"من منطلق المسؤوليات العليا الملقاة علينا , وعلى ضوء اتفاق مركبات القائمة المشتركة لخوض انتخابات الكنيست تحت راية واحدة , وما تشهده الساحة السياسية في البلاد . والمجتمع العربي يستدعي منا اعادة النظر مرة اخرى , اثر جهود الوحدة التي تقوم بها الاحزاب اليمينية المتطرفة والظروف العصيبة التي تمر بها الجماهير العربية , خاصة ظواهر العنف المستشرية وسياسة هدم البيوت , دعتني ان اعلن سحب ترشيحي من المكان الاول في قائمة الوحدة الشعبية , بعد ان منحني الاخوة ثقتهم الكبيرة والغالية .

وأضاف البيان:"التقيت بالأمس مع قيادة اللجنة المركزية لقائمة الوحدة الشعبية , عرضت عليهم موقفي بكل صراحة من مجريات الاحداث والتطورات الطارئة الحاصلة على الصعيدين المحلي والحزبي .اقترحت على السادة الحضور خوض الانتخابات في المرحلة القادمة بعد تطوير بنية شعبية عريضة , والبدء باقامة الفروع والمؤسسات الهامة لعمل هذا الحزب .احترمت موقف الاغلبية لخوض المعركة الحالية لانتخابات الكنيست وبصفتي احد اعضاء هذا الحزب , حدرت من خسارة عشرات الاف الاصوات االتي يمكن ان تصب في مصلحة اليمين المتطرف من هذا المنطلق احترمت موقف الاغلبية بمواصلة خوض الانتخابات ضمن الاطار الجديد .لذا لا يسعني الا أن اشكر الاخوة على ثقتهم الغالية , متمنياً لهذه القائمة النجاح في مسيرتها الانتخابية الجديدة .