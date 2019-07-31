ناهض, خازم, يسحب, ترشيحه, من, المكان, الأول, في, حزب, الوحدة, الشعبية,

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في اعقاب النشر في القناة 13 حول مطالبة الليكود باعادة ادخال الكاميرات الى صناديق...
توجه النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية، برسالة عاجلة...
نجاح منقطع النظير لمؤتمر الصحة الأول في البعينة نجيدات احتضن المركز الجماهيري...
حققت جمعيه فيرايتي حلم الطفلة لنا مرشد ابنه كابول مع ملكه جمال اسرائيل بأجواء...
تناشد شرطة إسرائيل المواطنين الكرام المساعدة في العثور على المفقود عمار حديد من...
ضمن مُناقصة مهنيّة نشرتها وزارة التّربيّة والتعليم فاز المُربّي شادي سكران ابن...
قدمت النيابة العامة لواء المركز لائحة اتهام ضد شاب من زيمر نسبت اليه تهمة تنفيذ...
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة :" كل الاستيطان...
اسفر حادث طرق مروع على شارع 89 بين حرفيش وكسرى سميع اليوم الاربعاء عن 5 اصابات...
من المقرر ان يبدأ مستخدمو المختبرات في الجهاز الصحي وعددهم حوالي ثلاثة آلاف...