النائب, جبارين, يدعو, لجنة, التربية, والتعليم, لجلسة, خاصة, حول, افتتاح, السنة, الدراسية,

توجه النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية، برسالة عاجلة الى رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيست، يعقوب مارجي، مطالبًا إياه بعقد جلسة طارئه حول جهوزية المدارس العربية لافتتاح السنة الدراسية الجديدة في بداية ايلول.

وأشار جبارين في توجهه الى التمييز الذي يعاني منه الطلاب العرب في عدة مجالات اساسية، وخاصة بما يتعلق بالنقص بآلاف الصفوف التدريسية باعتراف الوزارة، والحاجة الى عشرات آلاف الساعات التدريسية الناقصة في التعليم العربي، بالإضافة الى النقص في ملاكات الاخصائيين التربويين والنفسيين، وقضية عدم ايجاد فرص عمل للآلاف من المعلمين الّذين لا ينخرطون في سلك التعليم ويصل عددهم الى اكثر من عشرة آلاف معلم ومعلمة.كما وأكد جبارين في توجهه أن هذا القضايا الحارقة تُضاف الى قضايا تتعلق بالمضامين التربوية والتعليمية وتجاهل الخصوصية الهوياتية والثقافية للطلاب العرب، وخاصة في موضوع المدنيات والتاريخ والأدب، وكذلك المماطلة المستمرة في إقامة مجلس استشاري للتعليم العربي وفق ما ينص القانون عليه.وقال جبارين: "النهوض بالتعليم العربي وتذليل العقبات أمام طلابنا وطالباتنا هما في مركز مجهودنا البرلماني، ولا شك انه من الأهمية بمكان تسليط الأضواء في جلسة لجنة التربية البرلمانية على القضايا التي يعاني منها التعليم وذلك بحضور مسؤولي الوزارة ومتخذي القرارات فيها. سنطرح في الجلسة كل هذه القضايا ونطالب بحلول آنية عشية افتتاح السنة الدراسية وبحلول على الأمد الأبعد أيضًا".