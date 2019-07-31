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نجاح منقطع النظير لمؤتمر الصحة الأول في البعينة نجيدات



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احتضن المركز الجماهيري الغربي، في البعينة نجيدات، اليوم الاربعاء، المؤتمر الصحي الأول في البلدة، والذي نظمه برنامج البلدة الصحية في المركز الجماهيري التابع لمجلس محلي البعينة نجيدات، وذلك بمشاركة مئات الاهالي رئيس واعضاء المجلس المحلي، النوادي الفاعلة في البلدة ومختلف الهيئات.  وافتتح المؤتمر بضيافة خفيفة، والتنقل ما بين المحطات التي اعدت مسبقا ضمن مشروع التوعية الصحية، ومحطة مهرج طبي مع المهرج سرحان محاميد للأطفال الذي رافقوا الاهالي، وتخلل المؤتمر محاضرة عن السمنة الزائدة لدى الاطفال، لد. كوثر دلاشه من صندوق المرضى العام، محاضرة الجلطة الدماغية وسبل الوقاية، لد. نزار حوراني، مستشفى بوريا، محاضرة عن مراحل الولادة الطبيعية لد. فيروز غنايم، ومحاضرة اهمية الرضاعة للممرضة ايمان يوسف، كما شاركت مستشفيات بوريا والمستشفى الفرنسي في محطات التوعية الصحية.  والقت الكلمة الاولى في المؤتمر، مديرة المركز الجماهيري، نسرين مرقص، التي رحبت بالضيوف مبينة اهمية مشروع البلدة الصحية، ومختلف المشاريع التي ينفذها المركز الجماهيري من اجل تحسين جودة حياة المواطنين في البعينة نجيدات.والقى رئيس المجلس المحلي، منير حموده كلمة رحب فيها اولا بالحضور في قاعة المركز الجماهيري، شاكرا لهم الحضور، كما وجه شكره للمؤسسات التي شاركت في انجاح هذا المؤتمر، ومن بينها المستشفى الفرنسي مستشفى بوريا، صندوق المرضى العام وغيرهم، ونوه الى تنظيم المجلس المحلي يوم تطوع ونظافة عامة يوم السبت المقبل، مؤكدا على اهمية تحسين قطاع الخدمات برمته لرفع جودة الحياة في البعينة نجيدات.


وعرج رئيس المجلس المحلي، على التحديات التي يواجهها المجتمع العربي، ومنها مخاطر العنف مؤكدا نعمة الامن والامان التي تنعم فيها البعينة نجيدات، وانتقل في حديثه عن روح التطوع الاخذة بالتلاشي في مجتمعنا العربي بصورة عامة، وفقي بلدتنا بصورة خاصة، مؤكدا ان هذا الروح يجب بعث الحياة فيها مجددا، لأنها جزء من موروثنا الحضاري المشرق الذي نفتخر فيه.

وختم حموده كلمته قائلا ان بلدنا البعينة نجيدات هي عائلة واحدة رغم كل التحديات وهذا ما يجعل هذا البلد خاص جدا بل نفتخر ونفاخر في علاقتنا الاجتماعية واننا نفرح معا ونحزن معا، ونبني هذا البلد معا، شاكرا لمركز مشروع المدينة الصحية، محمد دلاشه جهوده لإنجاح المؤتمر."

والقى الكلمة الاخيرة في المؤتمر، مركز مشروع المدينة الصحية في البعينة نجيدات، محمد دلاشه، الذي عرض جانب من نشاطات المشروع، والذي نفذ حملات التوعية الصحية خلال فترة رمضان وما بعدها، وتوجه اعماله بهذا المؤتمر الأول من نوعه في البعينة نجيدات.





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