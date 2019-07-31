جمعية, فييراتي, تحقق, حلم, طفلة, من, كابول, وتلتقي, ملكة, جمال, اسرائيل,

حققت جمعيه فيرايتي حلم الطفلة لنا مرشد ابنه كابول مع ملكه جمال اسرائيل بأجواء جميله .

يشار الى أن لما الني كانت مصابة بالسرطان كان طلبها بعد ان تشفى من مرض السرطان ان تقوم ملكه الجمال بوضع لها مكياج لتكون ملكه وارتدت تاج ملكه الجمال باجواء رائعه .وقد شارك لنا في تحقيق حلمها كل من مديره فيرايتي الشمال اوكي ليف وممثله المجتمع العربي سائده زعبي يزبك وكان لها كل ما هو جميل نتمنى الشفاء لجميع اطفالنا.