الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, الفتى, عمار, حديد, من, الناصرة,

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توجه النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية، برسالة عاجلة...
نجاح منقطع النظير لمؤتمر الصحة الأول في البعينة نجيدات احتضن المركز الجماهيري...
حققت جمعيه فيرايتي حلم الطفلة لنا مرشد ابنه كابول مع ملكه جمال اسرائيل بأجواء...
ضمن مُناقصة مهنيّة نشرتها وزارة التّربيّة والتعليم فاز المُربّي شادي سكران ابن...
قدمت النيابة العامة لواء المركز لائحة اتهام ضد شاب من زيمر نسبت اليه تهمة تنفيذ...
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة :" كل الاستيطان...
اسفر حادث طرق مروع على شارع 89 بين حرفيش وكسرى سميع اليوم الاربعاء عن 5 اصابات...
من المقرر ان يبدأ مستخدمو المختبرات في الجهاز الصحي وعددهم حوالي ثلاثة آلاف...
استنكر النائب احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير قيام السلطات الاسرائيليه...
شاركت قوات من الشرطة في منطقة الشمال بحملة واسعة النطاق بحثا عن الاسلحة غير...