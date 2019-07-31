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الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتى عمار حديد من الناصرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تناشد شرطة إسرائيل المواطنين الكرام المساعدة في العثور على المفقود عمار حديد من الناصرة(16 عامًا)  والذي فقدت أثاره في تاريخ   27.7.19  في مدينة الناصرة.


يرجى من مَن رآهه أو يعرف عنه أي معلومة أو تمكن من التواصل معه، الاتصال بمركز شرطة  أم الفحم على الرقم 046028444او  على مركز الطوارئ للشرطة 100 في كافة أرجاء الدولة.
الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتى عمار حديد من الناصرة




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