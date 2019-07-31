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اتهام شاب من زيمر بتنفيذ سطو مسلح على بقالة



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قدمت النيابة العامة لواء المركز لائحة اتهام ضد شاب من زيمر نسبت اليه تهمة تنفيذ سطو مسلح على بقالة في البلدة في تاريخ 5.7.2019.


وجاء في بيان الشرطة انها استلمت بلاغا عن عملية سطو على بقالة في زيمر، وبعد تحقيقات مستمرة تبين أن الحديث يدور عن ملثم نفذ السطو بمسدس واقترب من البائع وهدده وصرخ في وجهه طالبا أن يعطيه النقود .

المحكمة مددت اعتقال المتهم حتى انتهاء الاجراءات القانونية .




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