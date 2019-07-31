ترامب ينوي الاعتراف بكيان فلسطيني وليس بدولة فلسطينية

انفردت صحيفة يديعوت احرونوت صباح اليوم بنشر نبأ مفاده ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينوي عقد مؤتمر في كامب ديفيد بمشاركة العديد من الزعماء العرب، ولكن بغياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وسيطرح خلاله الخطوط العريضة لخطته للسلام في الشرق الأوسط. ومما تشمله هذه الخطوط موافقة الرئيس ترامب على وجود كيان فلسطيني وليس على إقامة دولة فلسطينية. وقالت مصادر في واشنطن ان هذا المؤتمر سيعقد قبل الانتخابات في إسرائيل، بهدف مساعدة السيد نتنياهو على تحقيق النصر فيها، كاشفة عن انه شارك في التخطيط لها من وراء الكواليس. وذكرت الصحيفة ان مستشار الرئيس ترامب وصهره جاريد كوشنير، الذي يبدأ اليوم زيارة لإسرائيل في اطار جولة له تقوده الى عدد من الدول العربية، سيقدم لزعماء هذه الدول دعوة للمشاركة في هذا المؤتمر. وأشارت يديعوت احرونوت الى ان مصادقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على إقامة سبعمائة (700) وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق مصنفة سي في الضفة الغربية، لم تكن من باب حسن النية تجاه الطرف الفلسطيني بل هدفها التسهيل على مهمة كوشنير ومساعيه لاقناع الزعماء العرب بحضور المؤتمر.