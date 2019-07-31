العقل, المدبر, لهجمات, 11, سبتمبر, يعرض, صفقة, لإدانة, السعودية,

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن العقل المدبر لهجمات أحداث 11 سبتمبر، 2001، خالد شيخ محمد قد عرض التعاون مع أسر الضحايا لإدانة السعودية في إطار صفقة تجنبه حكم الإعدام.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن محمد قدم الصفقة الجمعة للمساعدة في إدانة السعودية على أن تتنازل حكومة الولايات المتحدة عن طلب إنزال عقوبة الإعدام بحقه في المحاكمة التي تجريها في غوانتانامو هيئة تحكيم عسكرية.ورفع ذوو ضحايا هجمات 11 سبتمر دعوى قضائية فيدرالية في نيويورك، تتهم فيها السعودية بالمساعدة في تنسيق الهجمات الإرهابية.وكانت تلك الهجمات قد أزهقت أرواح نحو 3000 شخص عند استهداف برجي التجارة العالمية في نيويورك بالطائرات.وحصلت الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة عندما اختطفت أربع طائرات وتم تغيير مسارها، فصدمت اثنتان منها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وثالثة مبنى البنتاغون في واشنطن، فيما تحطمت الرابعة في بنسلفانيا.ويقول محامي محمد "إنه في حال لم تطلب السلطات الأميركية عقوبة الإعدام فإن تعاونه سيكون أكبر".