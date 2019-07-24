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بسكوت حبوب يحتوي على 4 مركبات فقط!



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مجموعة بسكوت جديدة في السوق:+ PRO, تشمل 5 منتجات: كعك قمح كامل وعدس أسود, كعك قمح كامل وحمص, كعك 10%قمح كامل, كعك 3 حبوب (قمح كامل, كوسمين وشيفون) وأيضاً كعك أرز دقيق.



جميع المركبات طبيعية, بدون نشاء, طحين, سكر ومستحلبات.


تشكل مصدراً جيداً لألياف  غذائية وللپروتينات.


السعر: مجموعة القمح: 9.90 ش.


         أرز - 6.90 ش.




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