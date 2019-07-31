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قمة ليفربول ترسم ملامح عودة نيمار إلى برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد في الانتقال المحتمل للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة خلال الميركاتو الحالي.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن اجتماع رابطة الأندية الأوروبية يوم 16 أغسطس / آب المقبل في ليفربول سيكون حاسمًا لصفقة نيمار، خاصة أنه سيشهد تواجد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان.


ورغم وجود اتصالات هاتفية، بين الطرفين إلا أن الصحيفة الإسبانية، تؤكد أن المقابلة وجهًا لوجه ستكون حاسمة لصفقة النجم البرازيلي.


وسيكون الاجتماع بعد خوض سان جيرمان للجولة الأولى في الدوري الفرنسي، حيث ستدرك إدارة النادي الباريسي رد فعل جمهور الفريق صوب نيمار، لا سيما أن المباراة ستقام في حديقة الأمراء.


وسيكون أمام سان جيرمان وبرشلونة أسبوعين، قبل غلق باب الميركاتو في فرنسا وإسبانيا، وبالتالي هناك فرصة سانحة لإبرام الصفقة هذا الصيف.


وتشدد الصحيفة على أن برشلونة يسعى لعقد صفقة نيمار من خلال تبادل اللاعبين فقط دون الحاجة إلى تقديم أموال للنادي الفرنسي.




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