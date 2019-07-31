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أحمد الفيشاوي يتغلب على حزنه على رحيل والده.. صورة



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استطاع الفنان المصري أحمد الفيشاوي، التغلب على أحزانه على رحيل والده الفنان فاروق الفيشاوي، والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 25 يوليو بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.



أحمد الفيشاوي، استطاع التغلب على رحيل والده، وعاد لعمله الفني وذلك بالترويج لفيلمه الجديد “ولاد رزق 2”، والذي أقيم عرضه الخاص مؤخرًا  ومن المقرر أن يعرض ضمن سباق عيد الأضحى، ونشر البوستر الرسمي للفيلم ولم يعلق عليه واكتفى بهاشتاج الفيلم فقط.


”ولاد رزق 2”، من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داوود، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وضيوف الشرف كل من إياد نصار، وباسم سمرة، وإخراج طارق العريان.



يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي، توفي فجر الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وتم تشييع جثمانه في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية، وفقًا لوصيته.


وعانى الفنان الراحل من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.




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