إيران, تغير, عملتها, وتحذف, 4, أصفار, منها,

وقررت الحكومة أيضا حذف أربعة أصفار من عملتها الوطنية.

صادقت الحكومة الإيرانية اليوم على تغيير العملة الإيرانية من الريال إلى التومان، ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من مشاكل اقتصادية في ظل العقوبات الأمريكية أدت إلى تراجع عملتها.

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