5, اصابات, منها, خطيرة, اثر, انقلاب, سيارة, قرب, حرفيش,

اسفر حادث طرق مروع على شارع 89 بين حرفيش وكسرى سميع اليوم الاربعاء عن 5 اصابات متفاوته منها خطيرة.

وافيد انه تم نقل مصابين الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا ورمبام في حيفا لاستكمال علاجهم هناك حيث اصيب شخصان باصابات خطيرة والباقي بين الطفيفة والمتوسطة .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.