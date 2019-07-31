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5 اصابات منها خطيرة اثر انقلاب سيارة قرب حرفيش



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اسفر حادث طرق مروع على شارع 89 بين حرفيش وكسرى سميع اليوم الاربعاء عن 5 اصابات متفاوته منها خطيرة.




وافيد انه تم نقل مصابين الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا ورمبام في حيفا لاستكمال علاجهم هناك حيث اصيب شخصان باصابات خطيرة والباقي بين الطفيفة والمتوسطة .



وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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