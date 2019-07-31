مستخدمو, المختبرات, يخوضون, الاضراب, ابتداءً, من, الغد,

من المقرر ان يبدأ مستخدمو المختبرات في الجهاز الصحي وعددهم حوالي ثلاثة آلاف إضرابا غدا الخميس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم.

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وجاء من الهستدروت ان الاضراب قد يؤدي الى حصول تشويشات في عمل غرف العمليات الجراحية وفحوصات الدم وعيادات صناديق المرضى وخدمات إضافية.