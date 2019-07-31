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مستخدمو المختبرات يخوضون الاضراب ابتداءً من الغد



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 من المقرر ان يبدأ مستخدمو المختبرات في الجهاز الصحي وعددهم حوالي ثلاثة آلاف إضرابا غدا الخميس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم.



 وجاء من الهستدروت ان الاضراب قد يؤدي الى حصول تشويشات في عمل غرف العمليات الجراحية وفحوصات الدم وعيادات صناديق المرضى وخدمات إضافية.


تصوير - afp




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