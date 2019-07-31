عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة - فيديو

طرح الفنان المصري ​عمرو دياب​ برومو أغنيته الجديدة بعنوان "أنا غير" عبر "يوتيوب" والتي هي من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الإسم ويستعد لطرحه قريباً.

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.ويشار إلى أن دياب كان طرح قبلها أغنية "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع أسامه الهندي.ويتعاون دياب في ألبوم "أنا غير" مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد مرزوق، وأسامة مصطفى، ومع الملحنين: عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكي، ومحمد رحيم، ويعود للتعاون مع الشاعر مدحت العدل بعد انقطاع دام 20 عاما، ويتولى التوزيع الموسيقي حميد الشاعري و أسامة الهندي.