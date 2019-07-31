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خبراء: القرنفل يمكن أن يساعد في تخفيض الوزن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعمل مجموعة من علماء الطب في الولايات المتحدة على تطوير طرق عدة لاستخدام النباتات المختلفة في وصفات لتخفيض الوزن.



وقد أثبت المختصون أنه لتخفيض الوزن يمكن استخدام خليط من القرفة والكمون والقرنفل. وفقا لحساباتهم، إذا أخذنا 50 غراما من كل منها ومن ثم تم تجفيفها على مقلاة، وبعد ذلك طحنها، ثم تحضير وتناول مشروب منها، فإنه يساعد في تخفيض الوزن. توضع ملعقة شاي من هذا المسحوق في كوب ماء مغلي وبعد أن يبرد قليلا يجب تناوله على الريق يوميا.


يوضع الخبراء، كيفية استخدام القرنفل كمادة مخفضة للوزن. بقولهم إن القرنفل مفيد جدا للجسم لأنه يحتوي على مواد مفيدة من الألياف الغذائية والبروتينات والكربوهيدرات. كما أنه غني بفيتامينات  C ، E ، A و K وB2 (ريبوفلافين) وفيتامين B1 (الثيامين). مغلي النباتات مع القرنفل يخفض مستوى الكوليسترول والسكر في الدم، ما يساعد على تنشيط عملية التمثيل الغذائي.



يحذر الأطباء من أن القرنفل قد يكون مضرا لبعض الأشخاص، لأنه قد يسبب الحساسية. لذلك قبل المباشرة باستخدامه من الضروري استشارة الطبيب المختص.




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