خبراء:, القرنفل, يمكن, أن, يساعد, في, تخفيض, الوزن,

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أشارت أبحاث حديثة إلى أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض...
يبعث النعناع عند قضم اوراقه أو تناول علكة بنكهته، على الشعور ببرودة في الفم، ذلك...
أكدت منظمة الصحة العالمية أن السجائر الإلكترونية وأجهزة تسخين التبغ لا تساعد في...
يعاني الكثيرون من التوتر في الصباح عند الاستعداد للتوجه إلى العمل، وغالباً ما...
تمثل النوبة القلبية أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى الموت المفاجئ، وتحدث بسبب توقف...
قال باحثون بريطانيون، إنهم اكتشفوا نوعا جديدا من الخلايا في كبد الإنسان، معربين...
يصدر جسم الإنسان ضوضاء و "صفارات إنذار" تقول إن "الوقت قد حان لزيارة الطبيب" بطريقة...
لم يُذكر الكثير عن خصائص الخيار المفيدة للجسم. والجميع يعتبرونه بديلا للماء في...
كثير من الناس لا يعتبرون وجبة الطعام كاملة إلا إذا كان بصحبتها توابل حارة أو فلفل...
خلصت مراجعة بحثية إلى أن من يميلون لاتباع نظام غذائي تمثل النباتات العنصر الغالب...